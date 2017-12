In Höhe Rastplatz Logebachtal

Arbeiten an den Lärmschutzwänden entlang der Autobahn 3 werden in den kommenden Tagen im Auftrag des Landesbetriebs erledigt.

Bad Honnef. Autofahrer auf der Autobahn 3 müssen sich in den kommenden Tagen in Höhe des Rastplatzes Logebachtal bei Bad Honnef auf Behinderungen einstellen.

Von Alexander Hertel, 17.12.2017

Von Sonntag, 17. Dezember, bis Mittwoch, 20. Dezember, stehen täglich im Bereich des Rastplatzes Logebachtal bei Bad Honnef in Fahrtrichtung Köln zwischen 8 und 16 Uhr nur zwei eingeengte Fahrstreifen zur Verfügung.

Grund für die Einschränkungen sind laut Landesbetrieb Straßen NRW abschließende Arbeiten an den neuen Lärmschutzwänden. In der Nacht von Mittwoch, 20. Dezember, auf Donnerstag, 21. Dezember, steht in diesem Bereich nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Wie Straßen NRW mitteilt, wird in dieser Nacht die Baustellenverkehrsführung abgebaut.