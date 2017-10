Orgelkonzert nach Restaurierungsarbeiten

Selhof. Dank einer intensiven Reinigung und Stimmen der Pfeifenorgel sowie abgehängten Decken der Kirche Sankt Martin ertönt ein neuer Klang aus dem Instrument im Gotteshaus. Kantor Norbert Precker präsentiert das Ergebnis bei einem Orgelkonzert.

Von Elena Sebening, 14.10.2017

Der Brand in der Pfarrkirche Sankt Martin liegt mittlerweile mehr als ein Jahr zurück und die Selhofer können sich endlich auch über eine restaurierte und wohlklingende Orgel freuen. Denn auch wenn der Brand im September vergangenen Jahres wohl kaum etwas Gutes hatte – und eine Reihe aufwendiger Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten nach sich zog – brachte er für die Pfeifenorgel schließlich doch ein paar Vorteile: Im Rahmen der Renovierung wurde nämlich durch ein auf Raumakustik spezialisiertes Büro berechnet, wie die Akustik in der Kirche verbessert werden könnte.

Decke abgehängt, Klang verbessert

Das Selhofer Gotteshaus wurde mit denen in Bad Honnef-Mitte und Rhöndorf verglichen. Daraufhin wurde die Decke schließlich 20 Zentimeter tiefer gehängt und der Klang somit verbessert. Auch die Orgel wurde generalüberholt. „Sie wurde vom Klang her auf den Raum angepasst und jede Pfeife einzeln bearbeitet“, erklärt Kantor Norbert Precker. Nach dem Brand hatte sich auf Mauern und Bänken, auf wertvollen Kunstwerken und eben auch auf und in der Orgel eine Rußschicht abgesetzt. Von Hand wurde das Instrument von einer Spezialfirma aus der Eifel gereinigt und auch technisch überholt. Die 1973 erbaute Orgel entspricht nun wieder modernen Standards.

Kosten im sechsstelligen Bereich

Für das Reinigen und Stimmen der Orgel wurden Kosten im sechsstelligen Bereich zum Teil von der Versicherung, zum Teil vom Erzbistum übernommen. Rund zwei Monate dauerten die Arbeiten. Eine erste Kostprobe erhielten die Selhofer Kirchgänger bereits in den Gottesdiensten. Bei einem Orgelkonzert am Sonntag, 15.Oktober, möchte Organist Norbert Precker jetzt das ganze Können und die neuen Klänge der Orgel in einer 45-minütigen musikalischen Reise von Barock, über Romantik bis in die Neuzeit darbieten. „Ich spiele quer durch alles, was die Orgelmusik zu bieten hat und freue mich sehr, den verbesserten und überholten Klang den Besuchern zu präsentieren.“ Der 55-Jährige spielt bereits seit mehr als 40 Jahren Orgel und sieht stets den Spaß an der Musik im Vordergrund.

Das Orgelkonzert am Sonntag, 15. Oktober, Menzenberger Straße 97, beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.