Spenden werden gesammelt

Aegidienberg. Am Freitag wird die neue Joseph-Bellinghausen-Halle im Bad Honnefer Stadtteil Aegidienberg eingeweiht. Noch werden Spenden für die Ausstattung gesammelt, auch beim Siebengebirgsmarathon am 10. Dezember.

Ganz schön ehrgeizig. 50 000 Euro „plus x“ kostet die Ausstattung der neuen Sporthalle über das hinaus, was aus dem Stadtsäckel eingeplant ist oder aus der alten Halle übernommen wird. Aber schließlich haben die handelnden Personen einige Erfahrung. Für den Kunstrasenplatz Rottbitze warb der Sportstättenförderverein der Sportfreunde Aegidienberg (SFA) eine hohe sechstellige Spendensumme ein, Erspartes und jede Menge Eigenleistung noch nicht eingerechnet. Aktuell rührt die Truppe um Claus Elbert weiterhin die Werbetrommel für die neue Sporthalle in Aegidienberg. „Und da kommt sicher noch einiges, woran wir heute überhaupt noch nicht denken“, ist sich Elbert sicher.

Bauabnahme am Montag

Während im Inneren gerade die Bauabnahme läuft und die Fachleute des Generalunternehmens Goldbeck und der Stadtverwaltung jedes Detail unter die Lupe nehmen, nutzt Elbert die Gelegenheit, mit Bruno Röser vom Verein Marathon Rhein-Sieg die mittlerweile auf Hochglanz polierte Halle in Augenschein zu nehmen – auf Socken, versteht sind. Schließlich darf der Boden nur mit Hallensportschuhen betreten werden.

Gerade hat Röser eine Spende „seiner“ Marathonis übergeben (siehe Kasten), die sich damit in die Spender-Riege unter anderem mit BHAG, Sparkassenstiftung, Volksbank, Lions Neuwied, Bürgerblock und vielen Privatleuten einreihen. Manch spendete einen vierstelligen Betrag. Die Kinder der Aegidienberger Grundschule brachten es auf 15 500 Euro beim Sponsorenlauf und gaben eine Hälfte für die Hallenausstattung. Die andere ist für ein Smartboard bestimmt.

Der Sportverband Bad Honnef als Dachverband der Sportvereine stemmt die Beschallung; inkludiert darin sind Spenden, die Ex-Bürgermeisterin Wally Feiden statt Abschiedgeschenken erbat. Wermutstropfen: Das Engagement der Vereine im Tal hält sich laut Elbert bei der Aktion in Grenzen. Dabei, ergänzt er: Schon jetzt zeichne sich an der künftigen Belegung ab, dass die Halle dem gesamten Honnefer Sport zugute komme. Die Aegidienberger Halle plus eine neue Sporthalle an der Gesamtschule Sankt Josef, „das alles wird die Situation merklich entspannen“, so Elbert. Und neue Möglichkeiten schaffen, hofft er. So steht der Aufbau einer Volleyballmannschaft auf der Wunschliste.

Geräte werden umgeräumt

Jetzt heißt es erst mal, kräftig anpacken. Ab Dienstag werden die Geräte aus der alten in die neue Halle gebracht, ebenso die Garderoben, die Schulhausmeister Andrew Ismay einer Generalüberholung unterzogen hat – wenn natürlich auch da noch einiges nötig ist. Schließlich gibt es jetzt vier statt bisher zwei Umkleideräume, so Elbert.

Am Freitag, 1. Dezember, ist Einweihung. Bis dahin wird auch ein Konterfei des verstorbenen Joseph Bellinghausen, der mit seiner 500 000-Euro-Spende den Anschub gab für das Sporthallenprojekt, an dem Neubau zu sehen sein.