Bad Honnef AG und RheinEnergie

Einige Haushalte in Bad Honnef hatten am Freitagmorgen keinen Strom.

Bad Honnef. Am Freitagmorgen ist in Teilen von Bad Honnef und des Rhein-Sieg-Kreises der Strom ausgefallen. Mittlerweile konnte die Versorgung wiederhergestellt werden.

Ein Kabelfehler in einem Mittelspannungskabel hat am Freitagmorgen um 5:45 Uhr zu einem Stromausfall in der Innenstadt von Bad Honnef geführt. Auch der Stadtteil Selhof war betroffen.

Laut einem Sprecher der Bad Honnef AG konnte die Versorgung eine Stunde später wieder komplett hergestellt werden. Einen Hinweis auf Fremdeinwirkung, die zu dem Kabelfehler geführt habe, gebe es bisher nicht.

Außerdem meldete auch RheinEnergie am Freitagmorgen einen Kabeldefekt, von dem 33 Netzstationen betroffen waren. Deshalb hatten Alfter, Widdig, Uedorf, Bornheim und Roisdorf ab etwa 4:30 Uhr keinen Strom mehr. Laut einer Sprecherin des Kölner Energieunternehmens gingen gegen 8:15 Uhr die letzten Haushalte wieder zurück ans Netz.