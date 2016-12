Weihnachtsmarkt in Rheinbreitbach

Einen schönen Start in die Adventszeit bescherte der Nikolausmarkt in Rheinbreitbach den Besuchern.

29.11.2016 Rheinbreitbach. Rechtzeitig zum Start in die Adventszeit luden die Aktiven des Stammtisches „Mer looße et krache“ und die Ortsgemeinde gemeinsam zum geselligen Beisammensein ein.

Der Renesseplatz mit der Pfarrkirche Sankt Maria Magdalena im Hintergrund bildete die Kulisse für den Nikolausmarkt in Rheinbreitbach. Rechtzeitig zum Start in die Adventszeit luden die Aktiven des Stammtisches „Mer looße et krache“ und die Ortsgemeinde gemeinsam zum geselligen Beisammensein ein.

Festliche Musik gehörte zum Programm des Nikolausmarktes auf dem Rheinbreitbacher Renesseplatz am Wochenende. An den Ständen, die sich um das große Zelt in der Mitte des Platzes gruppierten, gab es alles, was das Herz der Besucher begehrte, von Schmuck und weihnachtlicher Dekoration über handgefertigte Taschen, Mützen, Schals und Kleidung bis zu Kunstwerken.

Kinder konnten Stockbrot am Lagerfeuer backen und sich schminken lassen. Der Nikolaus besuchte den Markt und beschenkte die Mädchen und Jungen. Trotz milder Temperaturen genossen einige Besucher auch bereits den Glühwein und ließen sich von der Atmosphäre auf die Adventszeit einstimmen.

Veranstaltet vom Stammtisch „Mer looße et krache“ um Ulrich Cabione und der Ortsgemeinde, fand der Nikolausmarkt bereits zum fünften Mal statt. Ortsbürgermeister Wolfgang Gisevius verriet tagsüber gut gelaunt, dass er noch nicht wisse, wer das große Zelt in der Platzmitte abends abbauen werde – trotzdem sei er entspannt: Er sei sicher, dass die Rheinbreitbacher wie immer gemeinsam anpacken. (Maike Usadel)