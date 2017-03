Ehrungen beim Männergesangverein Aegidienberg

AEGIDIENBERG. Der Männergesangverein Liederkranz Aegidienberg ehrt Mitglied Heinrich Diehl für 60 und Vorsitzenden Eberhard Bialkowski für 25 Jahre. Die 27 Sänger haben inzwischen Verstärkung von vier Syrern.

Von Roswitha Oschmann, 19.03.2017

Zu spät zur Probe kommt Heinrich Diehl garantiert nicht. Auf der Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins (MGV) Liederkranz im Bürgerhaus Aegidienberg überreichte Vorsitzender Eberhard Bialkowski dem Ersten Tenor eine Uhr mit Liederkranz-Emblem. Es war ein Geschenk zu einem besonderen Anlass: Diehl singt seit 1956 im MGV und spielte in dem 1875 gegründeten Gesangverein immer eine große Rolle. Als er sich dem Chor anschloss, war es üblich, mit 16 Jahren einzutreten.

„Von Anfang an hat er Verantwortung übernommen. Seit 1966 ist er Mitglied im Vorstand in verschiedenen Positionen, meist als Beisitzer. Also inzwischen seit über 50 Jahren. Leider gibt es dafür vom Chorverband keine Auszeichnung“, sagte Eberhard Bialkowski. Das Engagement ging weit über den Gesang hinaus, den er zunächst als Zweiter Tenor und seit mehr als 25 Jahren als Erster Tenor ausübt. „Er ist immer zur Stelle, wenn handwerkliches Geschick und Organisationstalent gebraucht wurde. Ob beim Bau der Karnevalswagen, beim Bau der Hupperichhütte, zuletzt bei deren Reparatur und beim Umbau unseres Proberaumes, bei der Kirmes und als Wanderführer. Er ist immer da, wenn er gebraucht wird.“

Amir, Bengin, Dalil und Muhamad singen sogar kölsche Lieder

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Eberhard Bialkowski selbst geehrt. Er wurde 1991 Mitglied, nachdem dem damals 49-Jährigen das Fußballspielen zu beschwerlich wurde, fing als Erster Tenor an und wechselte in den Zweiten Tenor, als diese Stimmlage nicht so gut besetzt war. Bereits 1992 wurde Bialkowski zum zweiten Vorsitzenden gewählt. 2003 übernahm er dann Verantwortung als Vorsitzender des MGV. Die Ehrungen für den Chorverband Rhein-Sieg, Gruppe Siebengebirge, nahm Wolfgang Kwoczalla vom MGV Quirrenbach vor, die Ehrungen für den MGV Liederkranz auch Vize Richard Winter.

Derzeit hat der Aegidienberger Gesangverein 27 aktive Sänger. Außerdem nehmen vier syrische Sänger fast regelmäßig an den Proben und an Auftritten teil, wie Bialkowski berichtete. „Für uns ist es eine Verstärkung, für die Sänger eine gute Möglichkeit, sich zu integrieren und die schwere deutsche Sprache zu erlernen. Natürlich singen Amir, Bengin, Dalil und Muhamad auch kölsche Lieder.“

Zahlreiche Veranstaltungen im Jahr

Bialkowski dankte seinen Sängern für ihren Einsatz und Dirigent Guido Wilhelmy, der den Chor seit 2013 leitet. Dabei hob der Vorsitzende das Engagement der ganzen Familie Wilhelmy hervor. „2016 haben wir eine gewaltige Leistung vollbracht“, sagte er nach der Bilanz aller Aktivitäten, die vom Bunten Abend über das Maiansingen bis zum traditionellen Adventskonzert im Altenheim Franziskushaus und dem Weihnachtskonzert mit dem Spielmannszug der KG reichte.

Nachhaltig in Erinnerung bleibt auch die Sängerfahrt in die Partnerstadt Wittichenau, die Helga Bosbach-Feinhals bis ins Detail organisiert hatte, wofür sie ein dickes Lob erhielt. Auch bei Freundschaftssingen war der Liederkranz vertreten. 47 Proben fanden 2016 statt. Bialkowski: „Das wären insgesamt rund 2000 Probestunden. Dazu kommen noch 15 Auftritte und Ständchen im Laufe des Jahres. Übrigens, alle Aktiven in Chören in NRW wenden jedes Jahr rund neun Millionen Probenstunden auf.“ Auch 2017 wird ein ereignisreiches Jahr. Dirigent Guido Wilhelmy stellte den Mitgliedern ein umfangreiches Programm vor. Einer der nächsten Termine ist das Maiansingen.

Nur wenige Veränderungen im Vorstand

Bei den Vorstandswahlen gab es nur wenige Veränderungen. Richard Winter kandidierte nach zehn Jahren nicht mehr als stellvertretender Vorsitzender: „Jetzt soll ein Jüngerer ran.“ Nachwuchssänger Mirko Lorenz wurde einstimmig in dieses Amt gewählt. Winter erklärte sich bereit, das Amt des Notenwartes von Kurt Ziegert zu übernehmen. Erster Vorsitzender bleibt Eberhard Bialkowski, als Kassierer wurde Herbert Zeisel bestätigt, als Schriftführer fungiert weiter Horst Lorenz, Beisitzer bleiben Heinrich Diehl und Pit Clever. Beisitzer für die inaktiven Mitglieder sind Carl Sonnenschein und Helga Bosbach-Feinhals. Kassenprüfer sind Olaf Beckmann, der auch die Internetseite des MGV betreut, und Dennis Feinhals.