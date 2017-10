Bad Honnef. Mit Schmuck und Bargeld flüchteten am frühen Donnerstagmorgen Täter nach einem Einbruch aus einem Haus am Kupferweg in Bad Honnef. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von Alexander Hertel, 26.10.2017

Bislang noch unbekannte Täter sind am frühen Donnerstagmorgen in eine Doppelhaushälfte am Kupferweg in Bad Honnef eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Einbrecher zwischen 4.30 und 5.30 Uhr die Haustür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumen. Dort nahmen sie Schmuck und Bargeld mit und flüchteten schließlich unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise nehmen die Ermittler unter 02 28/1 50 entgegen.