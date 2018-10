Polizei fahndet nach Lkw-Fahrer

Vier Lkw waren am Montagabend in einen Unfall auf der A3 bei Bad Honnef verwickelt.

Bad Honnef. Mehrere Verletzte und einen Toten forderte ein schwerer Verkehrsunfall auf der A3 nahe Bad Honnef. Vier Lkw waren dort am Montagabend kollidiert. Die Polizei fahndet nach einem flüchtigen Lkw-Fahrer, der den Unfall verursacht haben soll.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.10.2018

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A3 nahe der Ausfahrt Bad Honnef/Linz gibt es einen Toten und mehrere Verletzte. Vier Lkw waren dort am frühen Montagabend gegen 17.40 Uhr kollidiert. Die Autobahn bleibt noch mehrere Stunden gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet.

Ein 57 Jahre alter Lkw-Fahrer musste laut Polizei plötzlich abbremsen. In der Folge fuhren zunächst ein 55-Jähriger, dann ein 56-Jähriger und schließlich ein 25-Jähriger mit ihren Lastwagen auf. Der 25-Jährige wurde in seinem Truck so schwer eingeklemmt, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie ein Polizeisprecher sagte. Seine Beifahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, ebenso zwei Fahrer aus den vorausfahrenden Lkw.

Einzig der Kraftfahrer aus dem ersten Lkw blieb ohne Verletzungen, er konnte die Fahrt in seinem Lkw fortsetzen. Dies teilte Andreas Geller, Dienstgruppenleiter der Autobahnpolizei Bensberg, vor Ort mit. Der auf ihn aufgefahrene Lkw musste ebenso wie das Fahrzeug des 25-Jährigen abgeschleppt werden, der vierte Lkw wurde ebenfalls stark beschädigt, konnte allerdings noch von der Autobahn auf einen Parkplatz gefahren werden.

Fahndung nach mutmaßlichem Unfallverursacher

Ursache für den plötzlichen Bremsvorgang des 57-Jährigen war laut Polizei das Manöver eines weiteren Lastwagenfahrers, der von der Überholspur scharf nach rechts gezogen hatte, um eine Autobahnausfahrt zu erwischen. Der Mann sei flüchtig, sagte ein Polizeisprecher auf GA-Nachfrage. Nach ihm werde unter Hochdruck gefahndet.

Nach Eintreffen der Feuerwehr musste diese zunächst die vorderen drei Lkw nach vorne bewegen, um an den hinteren Lastwagen heranzukommen. Unterstützt wurde sie dabei von einem Abschleppdienst aus der Region. Indessen hatte sich die Ladung des hinteren Fahrzeuges, gekühlte Schweinehälften, über die Autobahn verteilt und erschwerte den Zugriff auf das Führerhäuschen zusätzlich.

Unmittelbar nach der Kollision hatte sich ein langer Rückstau auf der A3 gebildet. Laut Feuerwehr hatten die Einsatzwagen große Schwierigkeiten dabei, zur Unfallstelle zu gelangen. Eine Rettungsgasse sei nicht ausreichend gebildet worden. Dies habe die Ankunft vor Ort zusätzlich verzögert.

An der Unfallstelle agierten etwa 50 Einsatzkräfte aus Ittenbach, Uthweiler und Oelberg. Versorgt wurden diese vom DRK Bad Honnef. Auch ein Rettungshubschrauber und das THW waren im Einsatz.