Pkw gerät in Leitplanke

BAD HONNEF. Bei einem Alleinunfall erlitt am Donnerstagnachmittag gegen 15.35 Uhr ein 20-Jähriger auf der B42 bei Bad Honnef schwere Verletzungen. Die Fahrbahn ist in Richtung Bonn gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.03.2018

Aus noch unbekannter Ursache ist ein 20-Jähriger am Donnerstagnachmittag auf der B42 zwischen Bad Honnef und Rhöndorf mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, in die Leitplanke geraten und verunglückt. Nach ersten Informationen wurde der Bad Honnefer in seinem Pkw eingesperrt und konnte diesen nicht eigenständig verlassen.

Die Feuerwehr musste die Fahrzeugtür gewaltsam öffnen, um den jungen Mann zu retten. Er war nicht mehr ansprechbar und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Aufgrund des Unfalls kommt es zu langen Staus in Fahrtrichtung Bonn. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei mitteilte, ist die Richtungsfahrbahn gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Rheinbreitbach von der B 42 abgeleitet. In Fahrtrichtung Bad Honnef ist die Fahrbahn frei.