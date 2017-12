Die Insel Grafenwerth soll aufgewertet werden

Bad Honnef. In Düsseldorf hat Bad Honnefs Bürgermeister Otto Neuhoff einen Bewilligungsbescheid über knapp zwei Millionen Euro für die Aufwertung der Insel Grafenwerth entgegengenommen.

Rund 90 Kilometer sind es von Bad Honnef nach Düsseldorf. Eine Wegstrecke von 180 Kilometern hin und zurück, die Bürgermeister Otto Neuhoff am Dienstag – allen üblichen Staus auf dieser Strecke zum Trotz – besonders gerne zurücklegte. In der Landeshauptstadt nahm Neuhoff aus Händen von Ina Scharrenbach, NRW-Landesministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung, den Bewilligungsbescheid über 1,965 Millionen Euro für die Aufwertung der Insel Grafenwerth entgegen.

Die Stadt hatte sich um Mittel aus dem Städtebauförderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ beworben. In dem Bund-Länder-Programm stellt das Bundesbauministerium 50 Millionen Euro zur Verfügung, die Länder und Kommunen bei der „Verbesserung der urbanen grünen Infrastruktur“ unterstützen sollen. Nach NRW fließen daraus 10,74 Millionen Euro; weitere 12,91 Millionen Euro steuert das Land NRW bei. Damit werden 18 Städte und Gemeinden mit insgesamt 23,65 Millionen Euro gefördert.

Die Insel Grafenwerth gehört zu den 19 Projekten zum Ausbau öffentlicher Grün- und Freiflächen in NRW, die mit Hilfe der Förderung aufgewertet werden sollen. Der Zuschuss entspricht in Bad Honnef einer Förderung von rund 60 Prozent des geschätzt rund 3,3 Millionen Euro teuren Projektes. Der Eigenanteil der Stadt liegt bei etwa 1,3 Millionen Euro.

Die Insel Grafenwerth: Der „Central Park“ Bad Honnefs

Die Stadtverwaltung hatte ihren Antrag nach kurzfristigem Förderaufruf pünktlich zum 6. Oktober eingereicht – eine Leistung, für die Neuhoff dem Team des Geschäftsbereichs Städtebau um Fabiano Pinto besonders dankte. Was den Akteuren, darunter Carolin Böhm als Fachfrau für Umwelt und Stadtgrün, zugute kam: Die Bewerbung fußt auf Machbarkeitsstudie und Beteiligungsverfahren der letztendlich nicht erfolgreichen Landesgartenschau-Bewerbung. Inselbrücke und Toter Rheinarm hingegen konnten aus Zeitgründen – wegen der aufwendigen Behördenabstimmung etwa mit Denkmalschutz und Schifffahrtsamt – nicht in den Antrag einbezogen werden.

Die Insel Grafenwerth sei, obwohl im Rhein vorgelagert, gewissermaßen der „Central Park“ Bad Honnefs und habe als solcher lokal, regional und auch überregional besondere Bedeutung für Naherholung und Freizeit, hieß es. Der Antrag sieht vor, den Großteil der Insel unverändert zu belassen. Stattdessen sollen Nutzflächen gestärkt oder reaktiviert, die Nutzerführung verbessert und ökologisch wertvolle Abschnitte entlastet werden. Der südliche Teil und der östliche Uferbereich sollen „weiterhin unberührt bleiben“, so der Antrag wörtlich.

1100 Quadratmeter Asphaltfläche werden entsiegelt

Die recht breiten Straßen sollen zu befahrbaren Wegen zurückgebaut und mit einer speziellen Beschichtung versehen werden. Insgesamt an die 1100 Quadratmeter Asphaltflächen werden in diesem Zuge entsiegelt. Die Insel erhält einen neuen Rundweg, der zur Nordspitze führt. Heute teils verwahrloste Bereiche werden aufgewertet mit Aufenthaltszonen, Wegen und gepflegten Grünanlagen sowie Spielinseln.

Am Inselcafé, für das zudem die Neuverpachtung ansteht, ist ein Spielplatz für jüngere Kinder geplant. Dieser sowie ein weiterer für ältere Kinder an anderer Stelle werden mit schmalen Wegen an den Rundweg angeschlossen. Die Promenade wird renoviert und erhält in Höhe des Freibades Sitzstufenelemente. Zudem sind Neubepflanzung, neue Bänke, Beleuchtung und mehr vorgesehen. Das Projekt ist angelegt bis 2022.