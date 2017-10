Pflanzaktion in Bad Honnef

Bad Honnef. Rund 370 Grundschüler haben sich an der großen Pflanzaktion im Bad Honnefer Stadtgarten beteiligt - das fünfte Jahr in Folge.

Von Heike Hamann, 24.10.2017

Die Tüten mit je 15 Blumenzwiebeln hat Dieter Habicht-Benthin selbst gepackt, knapp 400 sind es insgesamt geworden. Die fanden reißenden Absatz, als rund 370 Grundschulkinder aus ganz Bad Honnef in den Stadtgarten gekommen waren, um mittlerweile im fünften Jahr in Folge Krokusse zu pflanzen. Dabei war es dieses Mal eine ganz besondere Pflanzaktion: „Krokuskönigin“ Nicola Kiwitt, Leiterin der Grundschule „Am Reichenberg“, setzte unweit des Denkmals „Schlafender Löwe“ die millionste Blumenzwiebel in die Erde.

„Wir lassen gemeinsam Bad Honnef erblühen“, beschreibt Habicht-Benthin die Idee hinter der Aktion, die die Initiative Wirtschaft für Bad Honnef 2013 ins Leben gerufen hatte. Die Inspiration dazu hatte Habicht-Benthin die nordfriesische Stadt Husum geliefert, in deren Schlosspark alljährlich im Frühjahr Millionen lilafarbene Krokusse erblühen. In Bad Honnef pflanzten bei der Premiere 2013 rund 300 Grundschulkinder 200.000 Krokusse im Stadtgarten.

Eine Million Blumen gepflanzt

In diesem Jahr sind es insgesamt 250.000 Blumenzwiebeln, die hinzukommen – dank der finanziellen Unterstützung durch die BHAG, der Stadtsparkasse, der BGL – GalaBau, der Spardaka Aegidienberg sowie des Seminaris Kongressparks und der Parkresidenz. „Insgesamt eine Million Blumen gepflanzt zu haben – das ist eine Erfolgsbilanz, über die wir uns alle freuen können“, so Habicht-Benthin. In jedem Jahr wird eine eigene „Krokuskönigin“ ernannt: Begleitet von ihren Vorgängerinnen Christiane von Heikendorf von der Aegidienberger Theodor-Weinz-Schule sowie Anne Köppen von der Grundschule Sankt Martinus in Selhof, trug Kiwitt dieses Mal den Krokuskranz und pflanzte die Jubiläumszwiebel. Sichtlich Spaß hatte sie an dem Lied, das die Jungen und Mädchen eigens zu diesem Anlass mit Irmine Strotmann von der Selhofer Grundschule einstudiert hatten: natürlich ein Krokus-Kanon.

Während die Schüler ihre Blumenzwiebel an diesem Vormittag per Hand in die Erde setzten, erledigte eine Pflanzmaschine das Gros der Arbeiten im Anschluss in einem abgesteckten Teil des Stadtgartens. Das Ergebnis ihrer Arbeit wird dann voraussichtlich im März kommenden Jahres zu sehen sein – wenn die Krokusse in Bad Honnef erblühen. Das wird übrigens auch gefeiert: „Es gibt ein großes Krokusfest mit viel Gesang, Gedichten und Tänzen“, verspricht Habicht-Benthin.