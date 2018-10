Baumfällungen im Stadtgebiet

Bad Honnef. Die Stadt Bad Honnef lässt in der kommenden Woche zwei große Bäume fällen. Einige kleinere Bäume fällt sie selbst.

Eine ganze Reihe von Bäumen im Stadtgebiet von Bad Honnef sind nicht mehr standsicher, stellen eine Gefahr dar und müssen deshalb in der kommenden Woche gefällt werden. Dies teilte die Stadtverwaltung mit.

Im Reitersdorfer Park wird eine Buche gefällt. Die Messung der Stand- und Bruchsicherheit hatte ergeben, dass der Baum nicht mehr gerettet werden kann. Er ist von den Schädlingen Brandkrustenpilz und Hallimasch befallen. Eine Ersatzpflanzung wird bis zum Frühjahr erfolgen.

Auch im Kurpark muss der Baumdienst anrücken. Die Eiche neben den Stufen zum Kursaal ist so stark geschädigt, dass auch sie nicht mehr standsicher ist. Am Stammfuß wurde ein großer Pilzfruchtkörper des Tropfenden Schillerporlings gefunden, was auf größere Schäden im Wurzelbereich hindeutet. Deshalb wurde ein Gutachten durch ein Sachverständigenbüro in Auftrag gegeben. Das Ergebnis war, dass die Eiche gefällt werden muss, weil die Wurzeln tatsächlich stark geschädigt sind und der Baum keinen Halt im Boden mehr findet. Da das Kurhaus im kommenden Jahr saniert wird, ist vorerst keine Ersatzpflanzung geplant.

Baubetriebshof übernimmt Fällung der kleineren Bäume

Nicht mehr bruchsicher ist auch die Linde auf der Girardetallee in Höhe der evangelischen Kirche. Sie weist eine innerliche Fäule auf und muss daher ebenfalls gefällt werden. Eine Ersatzpflanzung ist dort aus Platzgründen nicht möglich. Dazu kommen Fällungen mehrerer kleiner Bäume.

Während die beiden Bäume im Kurpark und im Reitersdorfer Park im Auftrag der Stadt von einer Firma beseitigt werden, übernimmt der Baubetriebshof die Fällung der kleineren Bäume. Die Stadt drückt ihr Bedauern aus, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts (IHK) zahlreiche Maßnahmen der Grünflächenentwicklung vorgesehen sind. Ziel des IHK sei es, Bad Honnef als grüne Stadt zu erhalten und zu gestalten.