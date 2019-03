Gesellschaft aus Olpe

Erbaut wurde das Edelhoffstift um 1870 von Matthias Heinrich Göring und seiner Frau Charlottef. Das Paar engagierte sich in Honnef und in der evangelischen Gemeinde. 1910 verlieh die Stadt Matthias Heinrich Göring das Ehrenbürgerrecht. Er starb 1916; nach dem Träger des preußischen Rothen Adlerordens wurde die vormalige Rommersgasse Göringallee genannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde daraus Am Spitzenbach: Weil der Name Assoziationen an den führenden Nazi Hermann Göring wachrief, mit dem der Honnefer nichts zu tun hatte.

Der Remscheider Industrielle Johann Wilhelm Edelhoff kaufte die Villa. Er vererbte sie seiner Heimatstadt, unter der Bedingung, sie als Kinderheim zu nutzen. 1964 wechselte die Villa als Edelhoffstift ins Eigentum der Stadt Bad Honnef, wurde Haus des Kurgastes. Nach dem Aus der Kur AG in den 80er Jahren übernahm Familie Albrecht die Kurklinik „Drachenfels“, es entstand die Seniorenresidenz. Die Villa wurde Verwaltungs- und Wohnhaus. Seit Jahren ist sie ungenutzt.