Aalkönigsfest 2017 in Bad Honnef

Bad Honnef. Der Moderator, Mediziner und Kabarettist Eckart von Hirschhausen folgt Wolfgang Bosbach auf den Aalthron. Die Krönung im Bad Honnefer Kursaal wurde wieder für den guten Zweck veranstaltet.

Vom „Rheinischen Nizza“ zum „Rheinischen Lourdes“: Ginge es nach Eckart von Hirschhausen, ein Wunder bräuchte es – und Bad Honnef würde wieder zum Kurort erhoben. Da damit kaum zu rechnen ist, erscheint es frei nach Laudator Wolfgang Bosbach an von Hirschhausens Frau Ursula im Publikum schon praktisch, wenn man den „Arzt in der Familie hat“. Die Steigerung lautet natürlich: auf dem Thron. Von sich behaupten kann das seit Freitag das Bad Honnefer Aalvolk. Vor ausverkauftem Kurhaus wurde der Mediziner, Entertainer und Kabarettist Eckart von Hirschhausen als Nachfolger von Wolfgang Bosbach zum neuen Aalkönig und damit 15. Herrscher der Aalmonarchie gekrönt.

Immer auf von Hirschhausens Rezeptblock: der Humor. „Gesunde können sich krank lachen und Kranke gesund“: Der Spross einer estnischen Pfarrersfamilie, die 1835 in den erblichen russischen Adelsstand erhoben wurde, hat die positive und als solche heilsame Wirkung des Lachens längst zu einem Inhalt seines Wirkens gemacht.

Ob als Gründer und treibende Kraft der Stiftung „Humor hilft heilen“, als Moderator von „Hirschhausens Quiz des Menschen“ oder als Autor von Buchtiteln wie „Die Leber wächst mit ihren Aufgaben“ (Bosbach: „Und wo, wenn nicht im Rheinland, muss dieser Titel immer ganz vorne im Regal stehen?“): „Er weiß allen, auch ernsten Themen eine heitere Note abzugewinnen“, so Bosbach – und erreiche sein Publikum gerade dadurch besonders wirkungsvoll und nachhaltig.

Aalkönigsfest 2017 Foto: Frank Homann Aalkönigsfest 2017

Die Obergrenze im Kursaal

„Die Idee des Hofnarrens war in jeder Staatsform eine staatstragende, nämlich die, die Wahrheit zu sagen mit den Mitteln des Humors“, gab von Hirschhausen, der auch noch seine Zauberkünste unter Beweis stellte, zurück. Eine Kunst, die beide Hauptredner des Abends nach Einführung von Aalkönigkomitee-Sprecher Friedhelm Ost – samt Querverweisen auf die große Politik zur Perfektion brachten: „Unser Herz ist weit. Die Saalkapazität jedoch eng. So mussten wir vielen absagen. Es gab eine Obergrenze“, kommentierte Ost.

Sei es nun mit einer von Bosbach zwerchfellerschütternd dargebrachten Anekdote über einen „reinsten Philosophen“ am Steuer eines Kölner Taxis („Wat is dat mit der drei Parteien do in Berlin, der Karibik. Dat jit doch nix.“), oder mit von Hirschhausens ironisch-hintergründiger Bemerkung, es sei eben „nicht verkehrt, wenn die Menschen, denen man sein Land anvertraut, ein bisschen überdurchschnittlich sind. Das sieht man ja an den USA“: Die Botschaften kamen an. Hirschhausen: „Der größte Feind der Demokratie ist, sie für selbstverständlich zu halten.“

Von B wie Beikircher bis W wie Waigel: Das Aalkönigskomitee und seine Herrscher Seit 2001 setzt sich das Aalkönigskomitee auf Initiative des verstorbenen Geschäftsmannes und Mäzens Helmut Kloss sowie von Friedhelm Ost, Staatssekretär a.D., für den Erhalt des Aalschokkers Aranka ein. Seit 2003 wird jährlich eine verdiente Persönlichkeit zum Aalkönig gekürt. Der Erlös des Aalkönigsfestes kommt voll und ganz karitativen Zwecken zugute.

Mehr als 250 Sozialprojekte im Jugendbereich wurden bereits mit rund 450 000 Euro gefördert. 2016 hatte das Aalkönigkomitee – bedingt durch die Flüchtlingskrise – sein Engagement nochmals verstärkt. Allein 2016 wurden somit mehr als 55 000 Euro für konkrete Jugend- und Integrationsprojekte zur Verfügung gestellt.

Die Dynastie der Aalkönige begründete Wolfgang Clement. Auf den ehemaligen NRW-Ministerpräsident (1998 bis 2002) und Ex-Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (2002 bis 2005) folgte Lothar Späth, der frühere Ministerpräsident von Baden-Württemberg (1978 bis 1991). Der Kabarettist, Musiker und Autor Konrad Beikircher war Aalkönig Nummer drei. Zurück in die Politik ging es mit Friedrich Merz, ehemaliger Vorsitzender und Vize-Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Mit Peer Steinbrück folgte ein weiterer Ex-NRW-Ministerpräsident (2002 bis 2005) und ehemaliger Bundesminister der Finanzen. Der inzwischen verstorbene FDP-Politiker und Rekord-Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher brillierte als Aalkönig Nummer sechs.

Erste Frau auf dem Aalkönig-Thron war Rosi Mittermaier, „Gold-Rosi“ der Olympischen Winterspielen 1976. Aalmonarch Nummer acht war der ehemalige Chef des Bundeskanzleramtes und DRK-Präsident Rudolf Seiters. International wurde es 2011 mit Jean-Claude Juncker, Präsident der EU-Kommission. Der Ehrenvorsitzende der CSU sowie ehemalige Bundesfinanzminister Theo Waigel, war Aalkönig Nummer elf.

Es folgte Reinhard Kardinal Marx, Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz. Die Journalistin Maybrit Illner war 2014 zweite Monarchin in der Männerriege. Aalkönige 2015 und 2016 waren FDP-Chef Christian Lindner sowie Wolfgang Bosbach, ehemaliger Vize-Vorsitzender der CDU-Bundestagsfraktion, dem nun für seine rheinische Laudatio auf Eckart von Hirschhausen mit Standing Ovations gedankt wurde.

Bürgerschaftliches Engagement als Kitt der Gesellschaft

Und Bosbach: „Extremisten und Fanatiker sollen nie wieder die Chance haben, in Deutschland die Macht zu ergreifen.“ Ganz Arzt, der sich auch für bessere Bedingungen in der Pflege stark macht, hatte der neue Aalherrscher Rezepte auf Lager, sein Volk gesund zu halten. „Esst Aal, in Maßen, nicht a(a)llzuviel. Bleibt mobil. Und vor allem: Ehrt das Ehrenamt.“ Die Ausstellung im unteren Foyer, bei der Projekte des 2014 unter dem Dach des Stadtjugendrings gegründeten „Netzwerks gewaltfrei“ vorgestellt wurden, sei „ein Symbol für das, was hier exzellent betrieben wird: bürgerschaftliches Engagement. Das ist der Kitt der Gesellschaft.“

„Es sollte sich herumgesprochen haben, dass ständiges Wachstum unseren Planeten kaputt macht. Vermögen heißt nicht nur, Geld anzuhäufen. Es bedeutet, dass man Gutes zu tun vermag“, so von Hirschhausen. Dazu gehöre auch „eine faire Chance für Menschen, die ihre Heimat nicht freiwillig verlassen haben“, griff der Arzt und Wissenschaftsjournalist die Worte seiner Vorredner Ost und Bosbach auf. Und schließlich: Nicht umsonst hatten die Akteure des Gospelchors „'n Joy“ zum Bläck Fööss-Song „Unser Stammbaum“ Fahnen aus aller Herren Länder geschwungen. Eine schöne Symbolik zum Start in ein weiteres hochkarätiges Aalkönigsfest.