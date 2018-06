Stadtfest und Tag der Elektromobilität

BAD HONNEF. Nach einem verhaltenen Start zog das Rosenfest der Innenstadtgemeinschaft Bad Honnef am Sonntag viele Besucher an. Kinderkleider, Schmuck, Dekoartikel, Möbel, feine Kräuter und Pflanzen für den Garten – es gab eine Menge zu entdecken.

Von Roswitha Oschmann, 11.06.2018

Ein Traum ging beim Rosenfest des Innenstadtgemeinschaft Centrum in Erfüllung. Denn: Marie Schmitt wollte schon in ihrer Kindheit irgendwann mal Prinzessin sein. Nun agierte die 15-Jährige als Rosenkönigin von Bad Honnef, an ihrer Seite Prinzessin Lara Imming (18). Charmant schritten die beiden nach ihrer Inthronisation durch Centrum-Chef Georg Zumsande über die Festmeile, verschenkten Rosen – und waren auch für ein Selfie bereit. Einfach märchenhaft, zumal die Helden der Märchenbrüder Grimm im Festgebiet als Bilder auf Holz samt buschigen Rosenstöcken zu finden waren – Dornröschen, natürlich die sieben Zwerge aus den sieben Bergen und all die anderen Märchenfiguren.

Nachdem der Freitag mit dem Konzert der Band M. um Honnefs City-Managerin Miriam Brackelsberg verhaltenen Besuch registrierte, war die Innenstadt auch am Samstag bei schwül-warmem Wetter nicht überlaufen. Am Sonntag dann beste Stimmung – viele Besucher erfreuten sich entspannt an dem großen Angebot, nutzten die Freiluftgastronomie zum Verweilen und ließen sich von der Big Band der Musikschule mitreißen. Zumsande: „Der Sonntag ist so geworden, wie wir es uns erhofft haben. Ich bin begeistert von den vielen Blumenständen. Heute wird die Vielfalt unseres Marktes vom Publikum honoriert.“ Und Marktmacher Jürgen Kutter fügte an: „Dadurch sind auch die Händler zufrieden.“

Kreative Ideen bei den Händlern

Rosen überall vor und in den Geschäften. Kreative Ideen auch bei den Händlern, die ein qualitativ hochwertiges Angebot parat hielten. So war bei der Genussschule Alfter auch ein „Rosenzauber“ zu haben – ein alkoholfreier Prosecco. „Schön kalt“, bot Britta Weckmann ein Probierschlückchen an. Martin Pohl hatte unter seinen edlen Kurzen auch Rosenlikör. Extra fürs Rosenfest hatte Petra Wolfram historische Stühle restauriert, mit rosigen Papiercollagen verziert und aufwendig lackiert.

Aber was wäre allein die Rose? Im Schatten der Pfarrkirche war ein Meer von Blumen aufgebaut. Leuchtend blauer Rittersporn, duftende Nelken und vieles mehr. Blumenliebhaberin Marlies Osterholt konnte sich nicht sattsehen. „Das sind die Nelken, wie wir sie früher hatten“, sagte die Selhoferin. „Die Pflanze gefällt mir“, so Harald Schmeling, der eine Lilie mitnahm, bevor er am Stand der Stadtsparkasse das Gewinnspiel weiter betreute. Kinderkleider, Kaffee Siebengebirge, Drachenfels-T-Shirts, Schmuck, Dekoartikel, Möbel, Bürsten und Scheren, Feinkost und Gewürze, feine Kräuter und Pflanzen für den Garten – es gab eine Menge beim Bummel durch die Innenstadt zu entdecken. Und auch die Geschäftsleute hielten am Rosenfest-Sonntag viele Überraschungen bereit. Rosenkleid oder Wäsche mit Rosen war hübsche Fenster-Deko. Apropos Bett: Ein Eisengitterbett, mit echten Rosen dekoriert, war Blickfang auf dem Markt.

Eine „Speisekarte“ vom Feinsten

Die Rose – das war auch die Zierde des Kopfputzes von Königin und Prinzessin. Ausstaffiert wurden die Majestäten von Modistenmeisterin Hannelore Mertesacker. Prinzessin Lara absolviert im Hutsalon ein Praktikum und sprang ebenso wie Königin Marie, die die Realschule in Rheinbrohl besucht und deren Eltern das Leuchtenhaus Eichholz betreiben, kurzfristig für diese Aufgabe ein.

Auch die „Speisekarte“ war vom Feinsten: Austern zum Champagner auf dem französischen Markt neben der Kirche gab es genauso wie Flammlachs oder die handfeste Bratwurst. Ganz neu beim Rosenfest war hingegen das Aquazorbing auf dem Kirchplatz. Auch Felix (7), Enes (7), Romy (6) und Lara (5) stiegen in die auf dem Wasserbassin schwimmenden Kugeln und hatten ihren Spaß. Am Samstag war zudem Tag der Elektromobilität. Die Bad Honnef AG informierte über Ladetechnik. Autohäuser stellten ihre Elektroautos vor. Und so war auch eine Probefahrt zum Rosenfest möglich.