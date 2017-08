Bad Honnef. Ungewöhnlicher Einbruch in Bad Honnef: Aus einem Reihenhaus wurde eine hochwertige Kaffeemaschine gestohlen. Anderes Diebesgut wurde von den Tätern zurechtgelegt, aber nicht mitgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.08.2017

Ein ungewöhnliches Vorgehen stellte die Polizei bei einem Einbruch in Bad Honnef fest. Wie die Beamten mitteilten, nahmen bislang unbekannte Personen aus einem Reihenhaus an der Petersbergstraße eine hochwertige Kaffeemaschine sowie Schmuck mit. Kurios: Die Diebe stellten während ihres Einbruchs erst weiteres Diebesgut zurecht, ließen dies dann jedoch in dem Haus zurück.

Die Tat ereignete sich laut Polizei am Donnerstag zwischen 9 und 17 Uhr. Die Täter gingen zunächst in den Garten auf der Rückseite des Hauses, schlugen eine Türscheibe ein und gelangten so in das Haus.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0228/150 in Verbindung zu setzen.