Brezelschießen bei Honnefer Schützen

Die einen wetteifern zum Jahresende, die anderen zum Beginn des neuen Jahres: Brezelschießen hat Tradition bei den Schützen in der Region. Eigentlich ist die Siegertrophäe aber ein klassisches Neujahrsgebäck. Wegen der verschiedenen Formen gehört es zu den sogenannten Gebildbroten, die unter anderem in Form von Bäumen, Hasen, Schweinen, Brezeln und Zöpfen gebacken werden. Die als Glücksbringer geltenden Neujahrsgebäcke sind ein beliebtes Gebäck, das am Neujahrsmorgen verschenkt und vielerorts auch gemeinsam verzehrt wird. In seiner ursprünglichen Bedeutung sollte das Gebäck vor Krankheit, Unglück und Hunger schützen. Zudem symbolisieren Brezel und Kranz Verbundenheit und sollen Glück und Gesundheit bringen.