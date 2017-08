Wasser unterspült Gehweg und Fahrbahn

Bad Honnef. Noch bis voraussichtlich Ende der Woche andauern wird die Sperrung der Reichenberger Straße auf dem Stück zwischen Bergstraße und Kreuzweidenstraße.

Kurz vor dem Abzweig Kreuzweidenstraße war es am Dienstagnachmittag zu einem Rohrbruch gekommen. Wasser aus der defekten Leitung unterspülte den Gehweg sowie die Fahrbahn.

Zuletzt Anfang März hatte ein Rohrbruch am Pfannenschuppenweg Anwohner und Mitarbeiter der Bad Honnef AG in Atem gehalten. Nachdem ein Rohr aus den 30er Jahren nachgegeben hatte, waren geschätzt 10 000 Badewannen voll Wasser ausgelaufen und hatten die abschüssige Straße unterspült.

So erheblich waren die Auswirkungen jetzt offenkundig nicht, wenn auch die Baustelle samt Straßensperrung an dieser engen Stelle Auswirkungen hat. Laut Bad Honnef AG (BHAG) hatten Anwohner Alarm geschlagen, nachdem am frühen Nachmittag am Gehweg Wasser ausgetreten war. Wie sich herausstellen sollte, war ein Bauteil der in etwa aus den 70er Jahren stammenden Versorgungsleitung der BHAG defekt.

Der Bereich soll umfahren werden

Ursache sei ein Ermüdungsbruch, teilte die BHAG weiter mit. Die Leitung wurde sofort abgestellt; die Wasserversorgung allerdings konnte – von einem Hausanschluss abgesehen – über eine Ersatzleitung aufrechterhalten werden. Bereits am Abend war die Reparatur der Versorgungsleitung abgeschlossen, die dann als Ganzes wieder in Betrieb genommen werden konnte.

Noch geschätzt bis inklusive Freitag wird es dauern, die Fahrbahn zu sanieren, die an dieser engen Stelle der Reichenberger Straße über die gesamte Breite hatte aufgerissen werden müssen. Die Stadtverwaltung hatte die Bürger bereits am Dienstag darüber informiert, dass die Reichenberger Straße wegen der Baustelle im genannten Abschnitt bis auf weiteres nicht passiert werden kann. Ortskundige werden gebeten, den Bereich zu umfahren.