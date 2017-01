Abschied vom "L'Atelier" in Bad Honnef

Im hinteren Teil des Ladenlokales an der Bismarckstraße entstehen in diesen Tagen die letzten Kostüme – alles in Handarbeit.

23.01.2017 Bad Honnef. Nur noch diese Session, dann ist Schluss: Beatrice Neyrand und Ute Homann schließen nach den tollen Tagen ihr Stoff- und Kostümgeschäft "L'Atelier" in Bad Honnef. 22 Jahre lang kleideten die beiden Geschäftsfrauen nationale wie internationale Kundschaft mit ihren Clownskostümen.

Eigentlich, sagen Beatrice Neyrand und Ute Homann, „haben wir alles falsch gemacht“. Die Lage ihres Geschäftes im Bad Honnefer Ortsteil Rommersdorf ist alles andere als zentral, Parkplätze sucht man zumeist vergeblich. Zum Eingang geht es über ein paar steile Stufen, die Tür lässt sich nur schwer öffnen. Mittwochs ist geschlossen, und an den übrigen Werktagen müssen Kunden eine zweieinhalbstündige Mittagspause einkalkulieren. Und dennoch: Das Stoffgeschäft „L' Atelier“ an der Bismarckstraße ist ein Besuchermagnet – vor allem für Karnevalisten, die auf der Suche nach einem unverwechselbaren Clownskostüm sind. Nach dieser Session schließt das „L'Atelier“ nach 22 Jahren: Am 31. März ist der letzte Verkaufstag.

Ein ganz normaler Morgen, kurz nach neun Uhr. Beatrice Neyrand steht hinter dem gigantischen Holztisch in der Mitte ihres Ladenlokals, vor sich Stoffballen in quietschbunten Farben, um sich herum Kleiderstangen und Regale beladen mit Hosen, Jacken, Kleidern, am Ohr das Telefon: „Ihre Latzhose in XL ist jetzt fertig. Ich lege sie ihnen bis Donnerstag zurück.“ Susanne Selzer hat sich zwischenzeitlich für Weste, Leggings und Fliege entschieden, die sie bei einer Möhnensitzung tragen will. Aus Bruchhausen ist sie an diesem Morgen nach Rommersdorf gefahren, um sich eigens in dem Stoffgeschäft etwas Passendes für die tollen Tage zu suchen. „Ich komme gerne hierher“, sagt sie: „Stoffe und Schnitte sind einfach etwas Besonderes.“

Dekorationsstoffe bildeten den Anfang

Besondere Stoffe hatten es Beatrice Neyrand angetan, als sie vor 22 Jahren das Geschäft eröffnete. Zu Beginn jedoch war von Karnevalskostümen noch keine Rede: Dekorationsstoffe wurden im „L'Atelier“ angeboten – zunächst jedoch nur mit mäßigem Erfolg. „Ich dachte: Da musst du was machen“, erinnert sich Neyrand.

Sie setzte sich an die Nähmaschine, verarbeitete einen ihrer Stoffe zu einem Frack und hängte ihn ins Schaufenster. Zwei Stunden später war er verkauft. Und der Startschuss für die Kostümproduktion war gefallen.

Gemeinsam mit Geschäftspartnerin Ute Homann, die ein Jahr nach der Eröffnung hinzukam, feilte Neyrand seitdem an immer neuen Kostümschnitten. Zum Frack gesellten sich Hosen, dazu kamen Jacken, Westen und Kleider. Die Entwürfe ließen sich die beiden Frauen urheberrechtlich schützen. Markenzeichen ihrer Arbeit sind die bunten, dicht gewebten Stoffe, die Neyrand und Homann eigens aus Frankreich beziehen. Unmittelbar nach der Session beginnen die beiden mit der Kostümproduktion, der Verkauf startet im November.

Ein neuer Lebensabschnitt

„Mittlerweile haben wir Kunden, die aus Köln und Düsseldorf, sogar aus Luxemburg und England zu uns kommen“, sagt Homann. „Und das, obwohl wir keine Werbung machen. Das läuft alles über Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir sind schon eine Erfolgsgeschichte.“ Und warum hört man dann auf? Neyrand und Homann müssen mit der Antwort nicht lange überlegen: „Die Arbeit ist physisch anstrengend, allein die Stoffballen, die wir tagtäglich bewegen, sind unglaublich schwer“, sagt Neyrand. „Und mit fast 60 Jahren kann man noch mal etwas Neues anfangen, mit 70 vielleicht nicht mehr.“

Aufhören, wenn es am schönsten ist: Das ist auch für Ute Homann die Devise. „Es ist jedes Jahr mehr geworden“, sagt sie. „Mehr Kostüme, mehr Kundschaft. Wir hören in unserem besten Jahr auf.“ Homann hat sich zur Heilpraktikerin ausbilden lassen und bietet künftig zu verschiedenen Themen Einzel- und Gruppentherapie für Frauen sowie Kreativseminare an. Neyrand hingegen bleibt den Stoffen treu: Sie will interaktive Kinderbücher aus Stoff entwerfen. Ihre Nähmaschinen behalten beide, Kostüme jedoch fertigen sie höchstens noch für private Zwecke. Homann: „Es darf ein neuer Lebensabschnitt beginnen.“

Lange Zeit war unklar, wie es mit „L' Atelier“ weitergehen wird. Jetzt jedoch haben die beiden Frauen einen Nachfolger gefunden – wenn auch an einem anderen Ort: Am Gereonswall in Köln wird Hans van Almsick künftig im „Tausendschön“ die Clownskostüme anbieten. Logo und Patente aus Bad Honnef gehen an ihn über.

Wehmütig sind Neyrand und Homann nicht, wenn sie an das bevorstehende Ende ihres Honnefer Geschäfts denken. „Wir erhalten gerade in den vergangenen Wochen so viele positive Rückmeldungen“, sagt Homann. „Ich denke, wir haben mit unseren Kostümen das Bild des Karnevals im Rheinland ein Stück weit mitgeprägt. Darauf sind wir stolz.“

Das Geschäft „L'Atelier“, Bismarckstraße 51, hat montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Mittwochs ist geschlossen. Weiberfastnacht ist das Geschäft nur am Vormittag geöffnet, geschlossen bleibt es sodann von Rosenmontag bis Aschermittwoch. Im Anschluss findet bis Freitag, 31. März, ein Stoffausverkauf statt. (Heike Hamann)