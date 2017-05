Alte Rheinfähre vor Texel gesunken

Bonn. Wie kam es zu dem Untergang der alten Rheinfähre "Siebengebirge" vor der Insel Texel? Ein Augenzeuge berichtet jetzt dem GA: Schon beim Verlassen des Rotterdamer Hafens gab es massive Probleme. "Eigentlich hätte man zurückfahren müssen", so der Zeuge.

Von 1969 bis zum Sommer 2015 brachte sie Fahrgäste zwischen Bad Honnef und Rolandseck über den Rhein: die Rheinfähre "Siebengebirge". Nachdem sie ausquartiert wurde, sollte sie nun in Finnland verkauft werden. Doch dort ist sie nie angekommen - denn auf der Weg über die Nordsee ist die Rheinfähre am Sonntagfrüh westlich von Texel gesunken. Ralf Gierke, der eigentlich an der Ostseeküste in Graal-Müritz wohnt, hatte die Überführung der "Siebengebirge" in Rotterdam beobachtet und schon kurz nach dem Auslaufen ein ungutes Gefühl, dass die Überfahrt wohl nicht optimal laufen würde.

Verlangsamte Weiterfahrt nach erstem Wasserschlag

"Zunächst sah alles gut aus, doch direkt nach dem Molen begann das Schiff zu kränken", berichtete Gierke am Montagmorgen dem General-Anzeiger. "Bereits nach dem Verlassen des schützenden Hafens von Rotterdam gab es den ersten Wasserschlag - so nennt man das in der Seemannschaft -, der das Fahrzeug fast zu kentern brachte", so Gierke. Die "Siebengebirge" wurde laut Gierke von dem polnischen Schlepper "Ikar" vom Rotterdamer Hafen Hoek van Holland aus in die offenen See geschleppt.

"Eigentlich hätte man zurückfahren müssen, aber man hat sich entschlossen, die Fahrt verlangsamt fortzusetzen", sagte Gierke dem GA. Der Graal-Müritzer wurde eher durch Zufall Augenzeuge des beginnenden Unglücks der alten Rheinfähre. Er wartete in Rotterdam auf ein anderes Schiff und konnte das Auslaufen der "Siebengebebirge" beiläufig mit beobachten.

Nachdem die alte Rheinfähre fast drohte zu kentern, habe der Schlepper vorsorglich etwas Fahrt abgenommen. So konnte sich die Lage der Fähre wieder stabilisieren. "Nach einiger kurzer Verharrungszeit setzte der Schleppverband seine Reise fort", so Gierke. Doch es blieb nicht bei der einen heiklen Situation für die "Siebengebirge". Im Laufe der weiteren Fahrt bekam die Fähre erneut Schlagseite.

Auf Bitten der Küstenwache änderte der Schlepper mit der Fähre schließlich seinen Kurs und versuchte, die Schifffahrtsroute in Richtung der friesischen Insel Texel zu verlassen. Gleichzeitig wurden Hilfskräfte aus Den Helder mit dem Rettungsboot "Joke Dijkstra" zu der Unglücksstelle geschickt. Doch als diese die "Siebengebirge" erreichten, war es bereits zu spät: Vor den Augen der Rettungskräfte sank die ehemalige Rheinfähre in den Fluten der Nordsee. Glücklicherweise war sie unbemannt, so dass niemand zu Schaden kam.

"Irgendwie war das vorauszusehen"

Für Ralf Gierke kam das Schicksal der "Siebengebirge" nicht überraschend: "Irgendwie war das vorauszusehen", schilderte er dem GA. "Die Transportvariante war nicht geeignet, um die Fahrt fortzusetzen."

An der Unglücksstelle wurde kurz nach dem Untergang der "Siebengebirge" ein roter Ballon abgesetzt. Er soll nun andere Schiffe warnen. Wann die Fähre geborgen werden kann, ist nach Angaben der Küstenwache noch unklar. Klar ist jedoch, dass das Sinken der "Siebengebirge" ein Nachspiel haben wird: So haben die niederländischen Behörden eine offizielle Untersuchung eingeleitet. Da die Fähre nicht seetüchtig ist, wollen die Behörden nun herausfinden, wer dafür verantwortlich ist, dass eine Binnenfähre durch die Nordsee geschickt wurde.