Herbstmarkt in Bad Honnef

Bad Honnef. Schon zur Mittagszeit strömten am Mittwoch die ersten Besucher in die Bad Honnefer Innenstadt. Noch bis Sonntag lädt der Martinimarkt zum Bummeln und Stöbern ein.

Von Heike Hamann, 25.10.2017

Die Sitzplätze in der Sonne waren am Mittwochnachmittag heiß begehrt, Glühwein und Punsch hingegen (noch) eher weniger: Bis einschließlich Sonntag zeigen die rund 100 Händler beim Martinimarkt ihre Waren – von fellgefütterten Handschuhen über Christbaumkugeln bis zur Postkartenkunst, servieren Reibekuchen, Burger und Lammlachse oder schenken kühle und warme Getränke aus.

Mit dem Verlauf des Marktaufbaus jedenfalls zeigte sich Organisator Jürgen Kutter am Mittwoch zufrieden: „Es hat alles gepasst“, sagte er. Der Martinmarkt ist täglich zwischen 12 und 21 Uhr geöffnet, am Sonntag bis 19 Uhr. Die Geschäfte in der Bad Honnefer Innenstadt laden zudem zum verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr ein. Für die Besucher sind ein Parkleitsystem und Bus-Shuttles eingerichtet; die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen.