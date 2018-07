Kommentar zur Verpachtung des Hotels Avendi

Bad Honnef. Ein international tätiges Hotelunternehmen übernimmt das Hotel Avendi. Mit ein Grund für die Entscheidung: Die positive Form der Außendarstellung der Stadt.

Das dürfte Bürgermeister Otto Neuhoff und seinem Team in der Wirtschaftsförderung runtergegangen sein wie Öl: Da entscheidet sich ein international tätiges Hotelunternehmen für Bad Honnef, unterzieht den Standort sicherlich im Vorfeld einer kritischen Wirtschaftlichkeitsprüfung und zieht dabei unter anderem einen Radius um die Stadt, um Wachstumspotenziale des Standortes abzuklopfen.

Und was gibt nach Worten von dessen geschäftsführendem Gesellschafter den letzten Ausschlag, sich von heute an gerechnet mindestens zehn, möglicherweise sogar 30 Jahre an den Standort zu binden? Es sind nicht die blanken Zahlen, sondern es ist die positive Form der Außendarstellung der Stadt.

Die Idee, Bad Honnef gerade dabei auch einen neuen Anstrich zu geben, ist viel gescholten worden, seit im vergangenen Jahr die neue Dachmarke an den Start gebracht worden ist. Das Beispiel der RIMC Hotels & Resorts zeigt: Der Blick von außen scheint ein ganz anderer zu sein. Aufbruchstimmung statt Stagnation, es ist eine solche Bewegung, an der die neuen Betreiber teilhaben wollen. Und der sie glauben macht, dass genau das eben auch den wirtschaftlichen Erfolg in Bad Honnef mit sich bringen wird.

Die Neuverpachtung des Hotels Avendi, für die Eigentümer, Stadt und neue Betreiber in vielen Gesprächen beharrlich gerungen und schließlich eine Einigung erzielt haben, ist auf der Habenseite zu verbuchen. Davon profitieren werden nicht zuletzt die Bad Honnefer, zumal dann, wenn auch der Kursaal saniert sein wird. Es wäre der Stadt zu wünschen, dass weitere gute Nachrichten folgen. Eines dürfte feststehen: „Hier geht was“, dieses Signal sollte noch viel stärker nach außen transportiert werden. Dann geht sicher auch noch mehr.