Spende für den Jugendtreff Aegidienberg

1:0 für die Jugendarbeit: Die Honnefer Sozialdemokraten sammelten Geld für die Jugendräume des Stadtjugendrings in Aegidienberg.

25.12.2016 AEGIDIENBERG. Der Bad Honnefer SPD-Ortsverein hat 1300 Euro für die Ausstattung des Jugendtreffs Aegidienberg gesammelt. Unter anderem wurde der Kicker repariert.

Ein neues Tischtennisnetz, Kopfhörer und ein Kicker, der endlich wieder richtig funktioniert: Die Ausstattung des Jugendtreffs am Aegidiusplatz in Aegidienberg wurde aufgepeppt, dank eines Spendenaufrufs der Honnefer SPD. Der Ortsverein hatte um Spenden für die Ausstattung der Jugendräume gebeten und 1308 Euro gesammelt.

Wie die Sozialdemokraten berichteten, hatten sie vor der Aktion in Gesprächen mit der Leitung des Jugendtreffs und Mitarbeitern des Stadtjugendrings festgestellt, wie wenig Geld für die operative Jugendarbeit zur Verfügung stehe. Der Fraktionsvorsitzende Guido Leiwig und Ortsvereinschef Tobias Karsten schauten sich nun bei einem Besuch in der Einrichtung an, wie die Spende eingesetzt wurde.

Die Jugendarbeit gerate in Zeiten knapper Kassen unter erheblichen finanziellen Druck, so die SPD. Immer häufiger sei die Verwaltung mit der Frage konfrontiert, ob Jugendarbeit eine Pflichtaufgabe sei. Dabei sei die rechtliche Situation der Jugendarbeit klar: Es handele sich um eine Pflichtaufgabe der örtlichen öffentlichen Träger der Jugendhilfe. Deshalb begrüße es die SPD, dass in Bad Honnef ab 2018 ein Sachkostenbudget „Offene Jugendarbeit“ mit zunächst 4000 Euro pro Jahr geplant sei.

Seit 1999 gibt es den Jugendtreff am Aegidiusplatz; besucht wird er vor allem von Kindern und Jugendlichen zwischen neun und 18 Jahren. Neben einem Jugendcafé und einem Kreativraum ist eine Multi-Media-Corner vorhanden. Geleitet wird der Jugendtreff von Michael Neusel, Träger ist der Stadtjugendring.

Kontakt: Jugendtreff Aegidienberg, Aegidiusplatz 10, 0 22 24/8 01 63, E-Mail: info@jugendtreff-aegidienberg.de (Andrea Giesbrecht-Schmitz)