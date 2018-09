Open-Air-Festival in Bad Honnef

Partystimmung auf der Insel Grafenwerth: Am Samstag heißt es auf dem Eiland wieder Bühne frei für „R(h)einspaziert“.

Bad Honnef. Am Samstag, 8. September, steigt auf der Insel Grafenwerth in Bad Honnef das Open-Air-Festival „R(h)einspaziert“ des Stadtjugendrings. Top-Act in diesem Jahr ist die Band "Heldmaschine" aus Koblenz.

Nach dem Festival ist vor dem Festival: Dieser Feststellung entsprechend, haben die Vorbereitungen für das Open-Air-Musikereignis „R(h)einspaziert 2018“ begonnen, kaum dass 2017 die letzten Takte verklungen waren. Am Samstag, 8. September, ab 14 Uhr steigt das „Umsonst-und-draußen-Festival“ auf der Insel Grafenwerth. Top-Act in diesem Jahr ist die Band „Heldmaschine“.

Das ehrenamtliche Festivalteam mit Veranstaltungsleiter Moritz Zummack hat ganze Arbeit geleistet. Seit gut einem Jahr sind die R(h)einspaziert-Macher mit den Vorbereitungen beschäftigt, so Stadtjugendring-Vorsitzender Marius Nisslmüller – und ohne die vielen freiwilligen Helfer gäbe es die Veranstaltung nicht. Unverzichtbar ist auch der Beitrag der Bad Honnefer Vereine, die sich etwa um den Getränkeausschank und die Essensstände kümmern.

Ein "Song für Bad Honnef" auf großer Bühne

Der Stadtjugendring setzt auf knallharte Bühnenpräsenz mit der Formation „Heldmaschine“ um Frontmann René Anlauff. Ebenfalls mit dabei: „Red County Jail“. Sie verbinden schmutzigen, bluesigen, aber auch gefühlvollen Hard Rock, durchdrungen von Einflüssen aus Southern Rock und Post Grunge.

Mehr Infos unter www.rheinspaziert.de und facebook.com/rheinspaziert