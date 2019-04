Programm und Parkplätze

Bad Honnef. Am Samstag und Sonntag ziehen 80 Markthändler und die örtlichen Einzelhändler die Besucher nach Bad Honnef. Jeweils ganztägig dreht sich vieles um den Frühling und die nahende Freiluftsaison. Am Sonntag sind auch die Geschäfte auf.

Noch ist bei Jürgen Kutter keine Hektik angesagt. „Läuft“, antwortet der Marktmacher der Innenstadtgemeinschaft Centrum auf die Frage, wie es um die Vorbereitungen zum ersten Bad Honnefer Stadtfest des Jahres bestellt ist. Spätestens an diesem Donnerstag werden die Vorboten nicht mehr zu übersehen sein. Dann beginnt in der Innenstadt der Aufbau für „Fühl dich frühlich“ am Wochenende. Die Geschäftsleute laden dann auch zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Die Vorbereitungen haben es in sich. 80 Markthändler schlagen in der City ihre Zelte auf, zusätzlich zu den örtlichen Einzelhändlern, die am Samstag bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 13 bis 18 Uhr für die Kunden da sind. Passend zur Jahreszeit dreht sich bei „Fühl dich frühlich“ vieles um den Start in die Freiluftsaison.

Allein mehr als ein Dutzend Anbieter berät rund um das Thema Garten, von der Bepflanzung über Tipps zur Gestaltung bis zum Outdoor-Mobiliar. Gewürze, Kunsthandwerk, Dekorationen, Kulinarisches und vieles mehr runden das Angebot ab.

Doch nicht nur an den Ständen und in den Geschäften gibt es viel fürs Auge: Übermannshohe „Walking-Acts“ sind dabei, wenn sich Bad Honnef und seine Gäste auf den Frühling einstimmen.

Anreise mit Bus und Bahn empfohlen Die Innenstadtgemeinschaft Centrum als Veranstalter appelliert an die Besucher des Stadtfestes „Fühl dich frühlich“, möglichst mit dem Öffentlichen Personennahverkehr anzureisen. Parkplätze sind rar in Bad Honnef – vor allem in der Innenstadt. Das Gros der zur Verfügung stehenden Parkplätze ist kostenpflichtig. Mit der Stadtbahnlinie 66 geht es bis zur Endhaltestelle Bad Honnef, mit den Regionalzügen der Deutschen Bahn zum Bahnhof Bad Honnef und von dort in wenigen Minuten zu Fuß in die City. Wer mit dem Auto anreist, sollte die Innenstadt meiden und die öffentlichen Parkflächen unter anderem an der Endhaltestelle sowie an der Lohfelder Straße nutzen. Achtung: Anders als beim Martini-Markt werden keine Shuttle-Busse eingesetzt. „Fühl dich frühlich“, Innenstadt Bad Honnef. Marktzeiten: Samstag und Sonntag, 6. und 7. April, 11 bis 19 Uhr. Geschäftsöffnungszeiten: Samstag 10 bis 18 Uhr, Sonntag 13 bis 18 Uhr.