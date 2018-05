Wer früh kommt, hat die beste Aussicht – wie diese Besucher am Rheinufer in Niederdollendorf.

Siebengebirge. Kinderprogramm, Speisen und Getränke satt und Musik bis Mitternacht: Am Samstag steigt in Bad Honnef das Inselfest. Unterbrochen wird das Bühnenprogramm nur für das Großfeuerwerk. Auch in den Nachbarstädten wird zu Rhein in Flammen einiges geboten.

25 Grad, Sonnenschein von morgens bis abends und ein Regenrisiko von null Prozent: Wenn sich Max Baumgarten von der Bonner Agentur RheinEvents die Wettervorhersage für diesen Samstag hätte wünschen können – sie wäre genauso ausgefallen. In dieser Hinsicht stehen die Zeichen für das Inselfest auf Grafenwerth bei Rhein in Flammen also schon einmal günstig. Und auch sonst, so Baumgarten, „laufen die Vorbereitungen alle nach Plan“.

Im vergangenen Jahr hatte die Agentur erstmals das Inselfest in Bad Honnef ausgerichtet – mit einem zweitägigen Veranstaltungsprogramm. Doch zum Auftakt am Freitagabend mit kölscher Musik waren seinerzeit gerade einmal rund 500 Besucher gekommen. Was, wie Baumgarten glaubt, „nicht zuletzt dem strömenden Regen am frühen Abend geschuldet war. Aber auch die Sponsorenstruktur ist hier noch nicht so gegeben, dass ein Veranstalter das finanziell stemmen könnte“. In diesem Jahr konzentriere man sich daher ganz auf das Inselfest am Samstag.

Unverändert bleibt das Motto bei der 32. Auflage: „Umsonst und draußen“, und das bei insgesamt rund 16 Stunden Programm. Den Auftakt macht am Samstag der beliebte Kinderflohmarkt. Der Aufbau startet auf dem Veranstaltungsgelände vor der Bühne morgens um 8 Uhr. Bis gegen 13 Uhr können die kleinen Marktbeschicker ihre Waren anbieten und Schnäppchenjäger auf Tour gehen. Während sich die jüngsten Besucher im Anschluss beim Trampolinspringen oder bei Karussellfahrten vergnügen, beginnt für die Älteren um 14 Uhr das Bühnenprogramm mit der Band „Tausend Trailer“.

Musik von Indie bis Kölsch

„Wir haben in diesem Jahr versucht, das Musikprogramm noch etwas abwechslungsreicher zu gestalten“, sagt Baumgarten. „Tausend Trailer“ etwa kombiniere deutschen Rap mit akustischer Gitarrenmusik. Die Bonner Band „Elia“, die ab 15 Uhr auf der Bühne steht, landete mit deutschem Indie- und Alternative-Rock 2017 beim Bandcontest „Toys2Masters“ auf Platz zwei. Ebenfalls Premiere beim Inselfest haben „Drive Darling“ aus Heilbronn, die ab 16.30 Uhr Indie-Rock spielen.

Bereits das zweite Gastspiel in Bad Honnef hingegen geben am Samstag „The Saltshakers“, bevor Ben Randerath ab 19.30 Uhr übernimmt. Der Kölner hat in der Domstadt zahlreiche Mitsingkonzerte organisiert, bei denen die Hits der 90er Jahre im Mittelpunkt stehen. Gegen 21 Uhr übernehmen dann die sechs Musiker von „Handmade“ das Mikrofon, die bereits im vergangenen Jahr für Stimmung auf der Insel sorgten. Die Bonner Band spielt Hits aus 50 Jahren Rock- und Popgeschichte – von den Beatles und Pink Floyd bis zu BAP und Westernhagen.

After-Show-Party in der Rheinsubstanz

Eine Pause werden die Musiker gegen 22.20 Uhr einlegen, wenn das große Rhein-in-Flammen-Feuerwerk gezündet wird. „Und danach geht's weiter bis Mitternacht“, verspricht Baumgarten. Wer dann noch eine zusätzliche Nachtschicht auf der Tanzfläche einlegen möchte, kann dafür die After-Show-Party im Voice Club, der ehemaligen Rheinsubstanz am Bad Honnefer Rheinufer, einplanen.

Mehr als ein Dutzend Getränke- und Imbisswagen halten am Samstag Passendes gegen Hunger und Durst bereit. Dabei gilt, wie bereits in den Vorjahren, wieder ein Glasverbot auf der Insel Grafenwerth, auf dessen Einhaltung Sicherheitsdienst und Ordnungsamt achten. Baumgarten jedenfalls freut sich schon auf Samstag: „Ich bin in Bad Honnef zur Schule gegangen und habe früher oft als Besucher Rhein in Flammen auf Grafenwerth erlebt“, sagt er. „Da ist es jetzt für mich ein Herzensanliegen, dass alles rund läuft, gut klappt und die Leute ihren Spaß haben.“ Das Wetter immerhin scheint ja schon einmal zu stimmen.

Alle Informationen zu Rhein in Flammen zwischen Linz und Bonn gibt es auf unserer Themenseite zu Rhein in Flammen.