Das geschichtsträchtige Edelhoffstift an der Hauptstraße.

29.12.2016 Bad Honnef. Die Stadt wartet zunächst das Ergebnis der Vorprüfungen ab. Eigner würde Areal gerne bebauen lassen.

Still ruht der See am Edelhoffstift. Die Regionalis Bonn GmbH hat Interesse daran bekundet, zu beiden Seiten des Denkmals zu bauen und eine Kaufoption für das Gelände erhalten. Im September 2015 hatte der Bauausschuss den ersten Schritt gemacht und ein Bauleitplanverfahren für die Grünfläche eingeleitet.

Bis tatsächlich Bagger rollen werden am Edelhoffstift, dürfte es aber noch dauern. Konkretere Schritte im Verfahren stünden derzeit noch aus, teilten Projektentwickler, Stadt und Eigentümer Peter Albrecht auf GA-Anfrage mit.

Bevor sich die politischen Gremien erneut mit dem Thema beschäftigen, müssten zunächst die Ergebnisse der Vorprüfungen abgewartet werden. So lange ruhe das weitere Verfahren, so Dirk Wiehe vom Fachbereich Stadtplanung im Rathaus.

Die Eigentümer Christine und Peter Albrecht - geschäftsführende Gesellschafter der Rhenania Residenzen GmbH, die bis Anfang 2016 auch Betreibergesellschaft der Parkresidenz war - würden das Gelände gerne veräußern. Interesse bekundet hat die Regionalis Bonn GmbH.

Diese ist ein Zusammenschluss der ProBonnum GmbH, einer hundertprozentigen Projektentwicklungstochter der Sparkasse KölnBonn, und der wohn-kreativ Immobilien GmbH Bad Honnef.

Deren Geschäftsführer Theo Bröhl untermauerte auf GA-Anfrage jetzt noch einmal das Interesse daran, am Edelhoffstift modernen Wohnbau zu realisieren. Bereits vor mehr als einem Jahr hatte Bröhl betont, erste Prämisse sei es, zu prüfen, ob überhaupt gebaut werden kann und wenn ja, was und in welchem Bereich.

Bröhl, der unter anderem den Lemmerzpark sowie den Park Trillhaase in Königswinter mit entwickelt hat, ergänzte aktuell, diese umfangreichen Vorprüfungen seien noch nicht abgeschlossen. Belange des Denkmalschutzes seien ebenso zu beachten wie die Tatsache, dass der Wasserverband eine Offenlage des Möschbachs Am Spitzenbach plant.

Das alles brauche seine Zeit, "es sind unter anderem mehrere externe Behörden beteiligt. Aber wir haben das Projekt ja von Anfang an als langfristig eingestuft".

Dass das Thema noch Diskussionsstoff hergeben dürfte, zeigte sich schon beim ersten Aufschlag im Bauausschuss. Das Areal sei eine wertvolle Grünfläche, ein "sehr sensibler Bereich", hatte es dort geheißen. Die SPD erteilte dem Ansinnen eine Komplett-Absage. Die CDU ließ wissen, eine Bebauung südlich der Villa könne man sich nicht vorstellen - und was nördlich gehe, sei noch zu klären. Das letzte Wort zu einer Änderung des Bebauungsplanes sei noch nicht gesprochen.

Wie sensibel der Fortgang auch von Nachbarn beobachtet wird, zeigte sich jetzt durch Reaktionen auf Markierungen auf dem Gelände. Albrecht verwies Vermutungen, es handele sich um aktuelle Vermessungen, ins Reich der Fantasie. "Das Areal ist bereits vor Jahren vermessen worden", aktuell sei lediglich eine Kennzeichnung der Parzellen erfolgt.

Albrecht verhehlt nicht: "Ich würde an der Stelle gerne weiterkommen." Heißt: Man würde die drei Parzellen von je 4000 Quadratmetern gerne einer Bebauung zuführen. Albrecht: "Ich bin nach wie vor der Überzeugung, es wäre gut für die Stadt Bad Honnef, wenn dort etwas Sinnvolles passiert." Stillstand sei Rückschritt. "Schließlich braucht die Stadt Wohnraum für junge Familien. Aber es gibt bisher noch keine neuen Erkenntnisse."

Einen neuen Sachstand gibt es hingegen zur Villa Edelhoffstift selbst. Nach fünf Jahren, in denen das Objekt zum Verkauf stand, "haben wir es nun vom Markt genommen", so Albrecht. Die von Albrecht geäußerte Hoffnung, dass sich ein Liebhaber für das Denkmal finde, hat sich damit erst mal nicht erfüllt.

Das Edelhoffstift

Erbaut worden ist das Edelhoffstift um 1870 von Matthias Heinrich Göring und seiner Frau Charlotte. Das Paar engagierte sich in Honnef und in der evangelischen Gemeinde, auch mit finanziellen Zuwendungen.

1876, bald nach der Übersiedelung nach Honnef, war Matthias Heinrich Göring Kirchmeister geworden. Die Stadt verlieh ihm 1910 das Ehrenbürgerrecht. 1913 starb Charlotte Göring, drei Jahre später ihr Mann. Nach dem Träger des preußischen Rothen Adlerordens wurde die ehemalige Rommersgasse in Göringallee umbenannt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde daraus Am Spitzenbach: Weil der Name Assoziationen an den führenden Nazi Hermann Göring wachrief, mit dem der mildtätig wirkende Honnefer nichts zu tun hatte.

Der Remscheider Industrielle Johann Wilhelm Edelhoff kaufte die Villa. Er vererbte sie seiner Heimatstadt, unter der Bedingung, sie als Kinderheim zu nutzen. 1964 wechselte sie als Edelhoffstift in das Eigentum der Stadt Bad Honnef und wurde Haus des Kurgastes.

Nach dem Aus der Kur AG übernahm Familie Albrecht die Kurklinik "Drachenfels" Mitte der 80er Jahre und wandelte sie um in eine Seniorenresidenz; das Edelhoffstift wurde Sitz der Rhenania Residenzen GmbH und Wohnhaus. Nach dem Umzug des Unternehmenssitzes nach Königswinter stand die Villa geraume Zeit zum Verkauf. (Claudia Sülzen)