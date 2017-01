Folkkonzert in Bad Honnef

26.01.2017 BAD HONNEF. "Holt euch zur Sicherheit mal neues Bier" warnten die Musiker von Dallahan ihr Publikum vor einem traurigen Lied: Bei ihrem Konzert im rappelvollen Bad Honnefer Feuerschlösschen begeisterten sie mit toller Musik und gutem Humor.

Erst 2013 im schottischen Edinburgh als multinationale Gruppe ins Leben gerufen, zählen Dallahan mit ihrer – wie sie selbst sagen – „Irish music from Scotland“ mittlerweile zu den Shooting Stars der keltischen Folkszene. Jung, charmant und gewitzt, dazu voller Eifer, Esprit und Elan – am Mittwochabend führte die aktuelle Tournee das fünfköpfige Top-Ensemble um Sänger und Gitarrist Jack Badcock nach Bad Honnef ins rappelvolle Feuerschlösschen. Die Chronik eines mitreißenden Konzertabends – in Form einer kleinen Auswahl der besten Stücke.

„The Chosen and the True“: Eben erst ins Konzert gestartet mit „Carrick a Rede“, einem Liebeslied „über zwei Verliebte, die, nun ja, verliebte Dinge tun“, wie Badcock mit verschmitztem Grinsen erzählt, folgte wenig später das Kontrastprogramm – eine transsilvanische Ballade, von den Bandmitgliedern ins Englische übersetzt. „Ihr werdet sehen, sie ist jetzt einem traditionellen schottischen Stück zum Verwechseln ähnlich“, kündigte die Formation an. „Soll heißen, der Song ist echt traurig und trostlos. Holt euch zur Sicherheit mal neues Bier.“ Doch so betrübt der Text auch sein mochte – „My love was torn in two, the chosen and the true“, hieß es da, „famine took them both from me“ –, so traumhaft schön und harmonisch war zugleich die Musik selbst. Ein melancholisches Highlight voller Sehnsucht und Herzschmerz, das lange nachhallte.

„Spicy Shoes“: Natürlich war aber nicht alles Schwarzmalerei. Als lässig-grooviges Gute-Laune-Instrumentalstück entpuppte sich etwa die Ode an einen Morgen, als einer der fünf Jungs nach einer durchzechten Nacht aufwachte und eine kuriose Entdeckung machte: „Seine Schuhe waren bis oben voll mit Curry“, kicherte der Frontmann ins Mikrofon. „Und wir haben bis heute keine Ahnung, wo das verdammte Zeug herkam.“

„Katy Dear“: Zu Beginn der zweiten Hälfte erneut eine langsame Ballade, von der Geschichte um Romeo und Julia inspiriert – „aber“, scherzte die Gruppe, „ihr scheint elendig traurige Songs ja zu mögen“. Getragen vom sanften Zusammenspiel von Andrew Waite (Akkordeon), Jani Lang (Geige), Ciarán Ryan (Banjo) und Gastmusiker Bev Morris (Kontrabass), wiegelte sich die Komposition gemächlich zum tragischen Höhepunkt auf. Ja, die fünf Jungs hatten nicht nur funkigen Folk-Groove auf dem Kasten, sondern wussten auch, die ganz großen Emotionen gekonnt einzufangen.

„There Ain't No Easy Way“: Der Abend neigte sich allmählich dem Ende zu, es wurde wieder Zeit für eine Dosis ansteckender Fröhlichkeit und Energie. Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss, und Dallahan hatten sich tatsächlich noch eine echte Perle aufbewahrt – ein Crossover zwischen Folkrock und Swing mit einem Refrain, der so mitreißend war, dass das Publikum gar nicht anders konnte, als ausgelassen mitzusingen. Der Song mit dem vielleicht größten Ohrwurm-Potenzial.

„Shame and Scandal“: Aus, vorbei, doch zum Konzertende wollte der Beifall kaum abklingen. Da war es den fünf Vollblutmusikern eine sichtliche Freude, noch drei Zugaben auf das ohnehin großzügige Programm zu packen. Und weil der Hauptteil so beschwingt geendet hatte, sollte es auch in der Bonusrunde genauso heiter weitergehen: Was eignete sich hier besser als das humorvollste Cover des gesamten Konzerts? „His mother, she laughed, she said, 'Go boy, go'“, brandete es zum Abschied durchs altehrwürdige Gemäuer, „'Your daddy ain't your daddy, but your daddy don't know'.“ Dann war aber wirklich Feierabend. (Neal Graham)