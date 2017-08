Verhüllte Kapelle in Bad Honnef

Die Kapelle in Rhöndorf ist seit Freitag verhüllt.

Bad Honnef. Ungewohntes Bild seit Freitagmorgen in Rhöndorf: Die Kapelle wurde über Nacht "verhüllt", groß steht der Spruch "Zu schön für uns, oder?" auf der Plane. Was steckt dahinter?

Manche Autofahrer mochten am Freitagmorgen ihren Augen nicht trauen: Statt des gewohnten Anblicks der Marienkapelle in der Mitte der Straße sahen sie nur ein verhülltes Gebäude und das Dach des kleinen Gotteshauses. "Zu schön für uns, oder?" steht darauf zu lesen. Und der Link zu einer Internetseite: www.eine-stadt-entschliesst-sich.de.

Der Hintergrund: Die Stadt Bad Honnef plant eine Dachmarke. Und zum Auftakt der begleitenden Kampagne der Stadt finden verschiedene Aktionen statt -- eine davon ist die Verhüllung des Kapellchens in Rhöndorf.

"Unsere Aktionen schenken Menschen in Bad Honnef überraschende Momente, bei denen Sie Altbekanntes neu entdecken. Wir machen bewusst, wie schön unsere Heimat ist und was wir an ihr haben. Damit führen wir die Bürgerinnen und Bürger zu einem gemeinsamen Entschluss“, sagt Nelson Artz, Chef der renommierten Nelson Artz Group, die als Werbeagentur weltweit im Marketing aktiv ist.

Rund zehn Tage lang soll die verhüllte Kapelle die Bürger der Stadt nachdenklich machen und zur Teilnahme an der Diskussion rund um das Thema Dachmarke einladen. Ziel der neuen Dachmarke, die bei einem Bürgerfest auf der Insel Grafenwerth am Sonntag, 27. August, offiziell vorgestellt werden soll, ist es, die Identität und das Profil von Bad Honnef zu schärfen.