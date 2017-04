CDU im Kreis Neuwied fordert Rheinbrücke

SIEBENGEBIRGE.

Von Jasmin Klaic, 18.04.2017

Zum Thema Rheinquerung zwischen Linz und Remagen lassen auch die Christdemokraten im Kreis Neuwied nicht locker: Weil die gesamte Region Köln/Bonn von einer Brücke oder einem Tunnel profitieren würde, will sich der Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel für eine Aufnahme einer solchen Planung in den Bundesverkehrswegeplan einsetzen, unterstützt vom Neuwieder CDU-Kreisvorstand, der dazu einen einstimmigen Beschluss fasste.

Das Thema „Feste Rheinquerung im Unteren Mittelrheintal“ beschäftigt seit geraumer Zeit Politiker auf beiden Seiten des Rheins, im Kreis Neuwied und im Kreis Ahrweiler. „Die Forderung nach einer Querung zwischen Linz und Remagen ist schon viele Jahre alt, aber wir wollen wieder einen stärkeren Fokus auf die Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan legen“, so Rüddel, der auch Vorsitzender der CDU im Kreis Neuwied ist.

Der Rhein trennt als natürliche Grenze das Neuwieder Becken, die Region Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis. Daher würde von einer Rheinquerung die gesamte Großregion Köln/Bonn profitieren, so CDU-Kreisvize Viktor Schicker – schon durch die Entlastung der Bundesstraßen 9 und 42 vom Lkw- und Pkw-Verkehr. Es könnten dank direkterer Verkehrswege neue Gewerbeflächen und damit Arbeitsplätze entstehen, was die Steuerkraft in der Region stärke.

Auch die interkommunale Zusammenarbeit spielt für die CDU eine wesentliche Rolle: Die auf beiden Rheinseiten leistungsstarken Gewerbezentren könnten besser vernetzt, wirtschaftliche Potenziale geweckt werden. Nicht zuletzt könnten touristische Angebote kooperieren. „Wir möchten, dass unsere Regionen stärker zusammenwachsen, und dazu wollen wir Brücken bauen“, so Rüddel.