Feuerwehreinsatz

Bad Honnef . Mehrere Anrufer haben am Sonntagmorgen den Brand eines Busses in Bad Honnef gemeldet. Die Feuerwehr kümmert sich derzeit um die Löscharbeiten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.06.2018

Am Sonntagmorgen meldeten mehrere Bad Honnefer um 9 Uhr einen Brand in einem Linienbus in der August-Lepper-Straße in Bad Honnef. Die Feuerwehr löscht derzeit den Brand. Laut der Feuerwehr im Rhein-Sieg Kreis seien keine Personen gefährdet.

Weitere Berichterstattung folgt.