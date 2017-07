Inklusives Konzert in der Konrad-Adenauer-Schule

BAD HONNEF. "Über den Wolken“ intonierten die Bonner Stadtmusikanten im Foyer der Konrad-Adenauer-Schule zusammen mit der Flötengruppe Flutelicious der Musikschule Bad Honnef, und das Publikum „schwebte“ förmlich mit.

Von Roswitha Oschmann, 05.07.2017

Bei dem Bonner Ensemble handelt es sich um ein Projektorchester, dem 16 Musiker mit geistiger und teils auch körperlicher Behinderung angehören.

„ Dem Konzert vorausgegangen war ein gemeinsamer Workshop, bei dem die jungen Musiker eine Menge Spaß hatten und ihr Programm für die Aufführung einstudierten. Zum vierten Mal hatten sich Udo Seehausen, der Leiter der Stadtmusikanten, und Honnefs Musikschulchefin Antonia Schwager-Wahl mit ihren Schützlingen dazu verabredet, gemeinsam musiziert, zusammen Pizza gegessen und sich ausgetauscht. Die Infrastruktur bot die Musikschule.

Bei dem Bonner Ensemble handelt es sich um ein in privater Initiative geführtes Projektorchester, dem 16 Musiker mit geistiger und teils auch körperlicher Behinderung angehören. Sie besuchten früher die Johannes-Schule, eine Waldorf-Förderschule in Bonn, und stehen mittlerweile im Arbeitsleben. Udo Seehausen leitet seit 22 Jahren das Schulorchester. Vor sieben Jahren gründete er mit ehemaligen Schülern, die gern weitermusizieren wollten, die Stadtmusikanten.

Die Verbindung zur Musikschule Bad Honnef ergab sich durch Querflötistin Magdalena, die auch zu Flutelicious gehört. „Unsere Musikschule sieht die Inklusion als wichtigen und positiven Impuls für die Schüler. Und das hier ist gelebte Inklusion. Bei Musik geht das ganz unbefangen“, betonte Schwager-Wahl. „Beim gemeinsamen Musizieren können die Akteure soziale Kompetenz beweisen.“ Sie freut sich, dass der Lions Club Bad Honnef diese Aktivitäten finanziell unterstützt. Die Musikschule bietet Probekurse für Behinderte in den Fächern Geige, Klavier und Querflöte an.

Das Konzert war für das Publikum in mehrfacher Hinsicht interessant – zu verfolgen, wie Menschen trotz Handicap ein ansprechendes Programm darboten, wie Udo Seehausen mit Hingabe und Ideenreichtum die Musiker lenkte und sie erneut zu einem grandiosen Erfolg führte. So tippte der konzentrierte Dirigent, während er gleichzeitig Saxofon spielte, mit den Füßen auf am Boden liegende Buchstaben, die dem Cellospieler seine Spielweise signalisierten.

„Manche spielen nach Noten, andere nach Buchstaben“, erklärte der Orchesterleiter. Manuel, der eine Sehbehinderung hat, spielt mit der Melodica sogar alles auswendig. „Er hat die Gabe, sich alles zu merken.“ Das erfordert natürlich auch Flexibilität. „Die Anforderung an mich ist, jedem einzelnen auf seine Weise gerecht zu werden“, so Seehausen.

Der Höhepunkt diesmal: Die Stücke „Faded“, „Let Her Go“ und „All Of Me“ ließ der Orchesterleiter seine Bonner Stadtmusikanten selbst erarbeiten. Außerdem trugen sie Titel wie „Un poquito cantas“, „Lord Of The Dance“ oder „Marmotte“ vor. Mit den Flötistinnen der Musikschule Bad Honnef hatten sie zum Beispiel Mozarts „Eine kleine Nachtmusik“, Schuberts „Die Forelle“ und „Yellow Submarine“ von den Beatles einstudiert.

Und die Mitglieder der von Flutelicious zückten die Instrumente, während die Stadtmusikanten eine kleine Pause einlegten. Zu hören waren Flötenstücke wie „Die lustigen Hühner“ oder Mozarts Allegro. Vervollständigt wurde das Programm durch Pianistin Claudia Boddenberg. Gemeinsam erklang als Zugabe am Schluss „Oh, Happy Day“.

Der Förderverein der Musikschule bot Getränke und Obst an. Der Eintritt war frei, aber eine Hutsammlung soll die finanzielle Basis für das in neun Monaten erneut anstehende Musikwochenende der Stadtmusikanten und der Honnefer Musikschüler bilden.