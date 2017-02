GA-Filmecke 9. - 15. Februar

Bonn. Mit "The Lego Batman Movie" und der Fortsetzung von "Fifty Shades of Grey" starten in dieser Woche zwei Blockbuster in den Bonner Kinos. Was es darüber hinaus an Neustarts und Specials gibt. Ein Überblick.

Von Alexander Hertel, 16.02.2017

Einer der bekanntesten Superhelden ist zurück auf der Leinwand. Der Mann im Fledermauskostüm muss erneut in Gotham City für Ordnung sorgen - und einen wahnsinnigen Plan seines Erzfeindes, den Joker, vereiteln. Batman is back sozusagen, doch nicht als Teil des neuen Kino-Universums von DC, sondern als Plastikfigur. "The Lego Batman Movie" ist der erste Ableger des sehr erfolgreichen und überaus unterhaltsamen "The Lego Movie" und startet nun in 2D und in 3D in den Kinos.

Hatte Batman im ersten Film noch eine Nebenrolle, wird ihm nun ein ganzer Film gewidmet. Doch der großkotzige Superheld muss sich nicht nur mit dem Waisenjungen Dick Grayson auseinandersetzen, sondern verärgert durch seine Missachtung auch seinen Erzfeind. Also schmiedet der Joker nun in seiner Verärgerung einen großen Plan, damit ihm Batman endlich die Erzfeindschaft gewährt (Kinopolis).

Auch der zweite große Neustart in dieser Woche ist kein völlig neuer Film. Mit "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe" wird das zweite Buch der erfolgreichen Romanreihe um Anastasia, Christian und ihren sadomasochistischen Spiele fortgesetzt. Darin nähern sich die beiden wieder an, nachdem es am Ende von Teil Eins das Aus zwischen den beiden gab. In diese Neuverhandlungen geht Ana (Dakota Johnson) mit erstarktem Selbstbewusstsein, während Christian (Jamie Dornam) hingegen ihr nun Zugang zu seiner traumatisierte Psyche gewährt.

Unser Kritiker meint dazu: "Regisseur James Foley, der die 600 Buchseiten kräftig kondensiert und zu einem soliden, übersichtlichen Fanprodukt umgearbeitet hat, achtet mit fast schon buchhalterischer Penibilität auf das ausgewogene Verhältnis zwischen Sexszenen und Beziehungsgesprächen." (Kinopolis, Woki, Stern)

Vollständige Kritik: Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe

Doch auch Zuschauer des Nicht-Mainstream-Bereichs kommen in dieser Woche wieder auf ihre Kosten. Im postapokalyptischen Drama "The girl with all the gifts" haben sich nach einer Infektion fast alle Menschen Englands in zombieartige Wesen verwandelt. Die Hoffnung ruht nun auf Versuchen an einer Gruppe infizierter Kinder, die in einem abgeschirmten Bunker für medizinische Forschung vorgenommen werden (Kinopolis). Im Bereich des fantastischen Films ist auch "Den Sternen so nah" anzuordnen; eine Science-Fiction-Romanze, in der ein Teenager nach 16 Jahren vom Mars zur Erde zurückkehrt, um dort mit einer Internetfreundin nach seinem unbekannten Vater zu suchen (Kinopolis).

Zwei europäische Filme starten diese Woche ebenfalls neu in den Bonner Kinos. In "Madame Christine und ihre unerwarteten Gäste" müssen Bewohner eines Pariser Mietshauses nach einer Notverordnung Bedürftige bei sich aufnehmen. Nach Irritationen und Streit folgt aber auch sympathische Momente zwischen den Beteiligten (Neue Filmbühne, Kinopolis). In den Norden geht es in "Der Eid". Die isländische Produktion erzählt von einem Mann, der seine Tochter schützen will, damit diese aufgrund der Beziehung zu einem Dealer nicht ins Drogenmilieu abrutscht. Doch Appelle und der Gang zur Behörde bringen nichts - der Mann greift zur Selbstjustiz und löst eine Spirale der Gewalt aus (Kino in der Brotfabrik).

Abseits der Neustarts bieten sich auch einige Specials. Unter dem Motto "Theater im Kino" ist am Donnerstag, 9. Februar, um 20.30 Uhr das Stück "Le Misanthrope" im französischen Original im Kinopolis zu sehen. Das Multiplex in Kinopolis führt zudem seine filmreif-Reihe fort, in der nach eigenen Angaben "Filme aus dem Bereich des gehobenen Mainstreams" gezeigt werden. Dieses Mal zählen die Tragikomödie "Café Society" von Woody Allen und das Drama "Amerikanisches Idyll" dazu.

Im Stern läuft am am Sonntag, 12. Feburar, die Vorpremiere des sechsfach oscarnominierten Dramas "Lion" mit Dev Patel und Nicole Kidman. "Lion" ist die Verfilmung des Bestsellers "Mein langer Weg nach Hause" und erzählt die Geschichte eines indischen Jungens, der in einem Waisenhaus lebt, später die Frage nach seiner Herkunft und seiner Familie beantwortet haben möchte. Regulärer Kinostart ist dann eineinhalb Wochen später am 23. Februar.

Anlässlich der Gerhard-Richter-Ausstellung "Gerhard Richter. Neue Bilder" im Museum Ludwig in Köln zeigt das Rex am Sonntag, 12. Februar, und am Mittwoch, 15. Februar, den Dokumentarfilm "Gerhard Richter Painting" über den Künstler der Gegenwart.

Ins Jahr 1997 zurück bringt einem das Kino in der Brotfabrik am Montag, 16. Februar. Im "Filmclub: Das Auge Japans" wird das Anime "Perfect Blue" um eine Sängerin, die der Musikbranche den Rücken zeigt und sich als Schauspielerin versucht, gezeigt. Doch die Rolle in der TV-Serie läuft ihrem kindlichen Bild in der Öffentlichkeit stark entgegen.

Natürlich können sich alle Freunde der Lichtspielhäuser auch wieder überraschen lassen. Die erste Sneak Preview der Spielwoche läuft am Do, 9. Februar, um 20 Uhr im Stern. Wer lieber nach dem Wochenende einen Überraschungs-Film sehen möchte, für den steht das Woki am Montag, 13. Februar, offen. Gezeigt wird eine Sneak in englischer Originalsprache. Weiter geht es am Dienstag, 14. Februar, um 20.30 Uhr mit einer Sneak in deutscher Sprache im Kinopolis, bevor am Mittwoch, 15. Feburar, das Woki einen deutschsprachigen Film jeweils um 20.30 und um 22.30 Uhr zeigt.

Das Programm der Bonner Kinos in der Übersicht:

Und zum Schluss bleibt noch eins: Ab ins Kino und viel Vergnügen.