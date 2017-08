Diskussion um Identitätsmerkmal

Bad Honnef. Die Verwaltung würde im Wappen der Stadt gerne ein rotes Herz ergänzen. Der Heimat- und Geschichtsverein ist dagegen.

Im Zuge der Einführung einer „Dachmarke“ – unter anderen als gesamtstädtisches Marketinginstrument – schwebt der Bad Honnefer Stadtverwaltung vor, analog zu einem Logo auf Basis des Stadtwappens auch das Wappen selbst zu ändern beziehungsweise zu ergänzen. Gedacht ist offenbar daran, eines der roten Elemente im Schachbrettmuster des Wappens durch ein Herz zu ersetzen.

Dagegen wendet sich jetzt der Heimat- und Geschichtsverein Herrschaft Löwenburg. In einem Brief an Bürgermeister Otto Neuhoff und alle Stadtratsmitglieder, der dem General-Anzeiger vorliegt, fordert der Verein, das „historisch begründete und einzigartige Identitätsmerkmal unserer Gemeinde“ unverändert zu erhalten.

Neuhoff bestätigte am Mittwoch auf GA-Anfrage die grundsätzliche Überlegung, das Wappen in geänderter Form auch in der Hauptsatzung der Stadt Bad Honnef zu verankern. Und es damit über die Dachmarke hinaus als Identitätsmerkmal Bad Honnefs zu manifestieren. Details nannte Neuhoff mit Verweis auf die noch ausstehende Vorstellung des Signets nicht. Auch sei das letzte Wort der Politik zum Thema noch nicht gesprochen. Der Stadtrat werde vielmehr am Donnerstag, 24. August, in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Dem Vernehmen nach besteht in Teilen der Politik aber schon jetzt der Wunsch, über die Themen Dachmarke und Wappen im Stadtrat getrennt abzustimmen. Auch gibt es offenkundig unterschiedliche Ansichten dazu, ob eine Änderung des Wappens kommen soll oder nicht.

22 Ratsmitglieder müssten der Änderung zustimmen

Fest steht: Um das bisherige durch das geänderte Wappen zu ersetzen und die neue Version somit auch offiziell in den Status eines Amtszeichens zu erheben, müsste die Hauptsatzung der Stadt geändert werden. Und dafür braucht es nicht nur eine einfache, sondern eine qualifizierte Mehrheit des Stadtrates, also die Zustimmung von mindestens 22 Ratsmitgliedern, und das unabhängig von der Zahl der Anwesenden. Die Stadtverwaltung arbeitet an einer Dachmarke. Ziel ist ein einheitliches, wiedererkennbares Signet für die gesamte Stadt, das Bad Honnef nach innen wie außen bei allen Belangen repräsentieren soll, so unter anderem im Internet.

Ergebnisse hierzu wurden dem Stadtrat jüngst in nicht-öffentlicher Sitzung vorgestellt. Dem Vernehmen nach basiert das für die Dachmarke von einer Werbeagentur entwickelte Logo im Wesentlichen auf dem „alten“ Wappen, greift Farben und Form auf, aber mit der genannten Änderung.

Eine Information, wie sie offenkundig auch dem Heimat- und Geschichtsverein Löwenburg vorliegt. „Durch eine Anzahl von Telefonanrufen durch Honnefer Bürger wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass vermutlich im Rahmen der Sitzung des Stadtrates am 6. Juli unter dem Tagesordnungspunkt zur 'Dachmarke' der Stadt Bad Honnef überraschend ein Vorschlag zur Veränderung des historischen Wappens unserer Stadt vorgestellt wurde, über den bereits am 24. August entschieden werden soll“, schreibt der Verein in seinem Brief, der auch im Rathaus vorliegt.

Informationen des Vereins zufolge sei das Wappen „Teil eines durch eine Werbeagentur gestalteten Logos“. In diesem Logo würde „eines der roten Elemente des Schachbretts im Wappen der Stadt durch ein Herz ersetzt“. Zusätzlich heiße es, „dass diese Änderung des Wappens sich nicht nur auf dieses Logo und die damit verbundene Kampagne beschränken soll, sondern dass auch das offizielle Wappen analog dauerhaft mit einem Herz versehen werden soll“.

Verein fordert eine transparente Debatte

Dem Verein liege es fern, „Angelegenheiten des Stadtmarketings wie der Dachmarkenkampagne zu bewerten beziehungsweise darüber zu urteilen. Eine wesentliche Veränderung eines zentralen, offiziellen Symbols der Geschichte Bad Honnefs hat hingegen aus unserer Sicht eine solche Tragweite, dass sie nicht unkommentiert bleiben darf“, teilt der Verein mit. Sollten die Informationen stimmen, sei das für den Verein „sehr irritierend“. Die Veränderung des Wappens „im Zuge einer – zwangsläufig immer dem aktuellen, kurzlebigen Zeitgeschmack entsprechenden – Marketing-Kampagne“ erscheine „der Bedeutung des Symbols unangemessen“.

Auch erfordere „eine so weitreichende Entscheidung aufgrund ihrer Wirkung auf Bürgerschaft und Vereine, die sich mit Stolz unseres Wappens bedienen, aus unserer Sicht eine transparente Debatte unter einer breiten Beteiligung der Öffentlichkeit“. Schließlich finde sich das Wappen in heutiger Form nicht nur an vielen „Stellen im Stadtgebiet wie am Alten Rathaus und in zahlreichen Zeugnissen der Stadtgeschichte, sondern ist auch in vielen Vereinen und deren Außendarstellung fest verankert“.

Bürgermeister Neuhoff verwies auf Anfrage darauf, Dachmarke und Wappen könnten, müssten aber „nicht notwendigerweise“ miteinander verquickt werden. Bedeutet: Die Dachmarke samt ihrem Signet stehe auch für sich, ohne dass die Änderung der Hauptsatzung erfolge. „Eine Änderung der Hauptsatzung ist nicht kriegsentscheidend“, so Neuhoff, er halte sie aber für sinnvoll und konsequent im Sinne identitätsstiftender Wirkung. Die Entscheidung treffe der Stadtrat; die Vorlage sei in Vorbereitung und werde demnächst mit den Fraktionen beraten.