68-Jährige verliert Bewusstsein

Bad Honnef. Eine 68-jährige Autofahrerin hat auf der B42 bei Bad Honnef am Steuer ihres Wagens das Bewusstsein verloren. Ihre Beifahrerin reagierte schnell und verhinderte Schlimmeres.

Von Andrea Giesbrecht-Schmitz, 17.12.2018

Mit ihrer besonnenen und geistesgegenwärtigen Reaktion hat eine 76-jährige Bad Honneferin am Freitagnachmittag möglicherweise eine Katastrophe verhindert. Wie die Polizei am Montagmittag berichtete, saß die Seniorin als Beifahrerin im Auto einer 68-Jährigen, die gegen 14.30 Uhr auf der linken Spur der B 42 in Fahrtrichtung Bad Honnef unterwegs war. Dann der Schreck: Die Fahrerin sackte – laut Polizei vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls – plötzlich zusammen und verlor das Bewusstsein.

Die 76-Jährige reagierte sofort und lenkte das Fahrzeug trotz des dichten Verkehrs auf der Bundesstraße zu dieser Zeit sicher auf die rechte Fahrspur. Sie konnte einen Notruf absetzen, den Kleinwagen abbremsen und schließlich etwa 400 Meter vor der Ausfahrt Rhöndorf zum Stillstand bringen. Als die Rettungskräfte eintrafen, war die 68-jährige Autofahrerin wieder bei Bewusstsein. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei betont: Ohne das umsichtige und couragierte Verhalten der 76-Jährigen wäre es mit Sicherheit zu einem Verkehrsunfall gekommen, womöglich mit Verletzten und erheblichem Schaden.