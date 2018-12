120 Beteiligte

Bad Honnef. 120 Musiker, Sänger und Tänzer haben dem Publikum im Kursaal in Bad Honnef ein fantastisches Weihnachtskonzert geboten. Beteiligt waren neben der Musikschule auch der Gospelchor n'Joy und die Ballettschule Kares.

Von Roswitha Oschmann, 22.12.2018

Der Kursaal in heimeliges Licht getaucht, auf und vor der Bühne sage und schreibe 120 Musiker, Sänger und Tänzer – und davor rund 300 Zuschauer. Bei „Santa Claus 2018“ passte einfach alles – bis hin zu den Engelchen-Ohrringen von Musikschulleiterin Antonia Schwager. Und sie hatte mit Johannes Weiß als Gesamtleiter ein wahres Genie an der Seite, der arrangiert, komponiert, dirigiert, beim Konzert mitsang und sich beim Lied „Jingle Bells“ auch die blaue Zipfelmütze aufsetzte.

Es war ein Gemeinschaftswerk: Die Big Band „Night Train“ der Musikschule heizte dem Publikum schon vor Beginn und in der Pause im Foyer ordentlich ein. Das Blechbläserensemble und der Jugendchor der Musikschule, Dozenten und Schüler, Collegium-Musicum-Akteure, der Gospelchor n'Joy und die Ballettschule Kares traten an, um den Honnefern musikalisch schöne Weihnachten zu wünschen. Etliche Akteure wechselten zwischen den Stücken die Rollen, huschten vom Chorpodest oder von der Bühne der Tänzerinnen in die Reihe der Instrumentalisten oder umgekehrt.

Von entzückenden Bewegungen und rockigen Titeln

Auf der Bühne bewegten sich Tanja Monsees' Ballerinen im Spitzentanz entzückend im Takt der zarten Live-Klänge von Musikschulakteuren – ein tolles Bild. Insbesondere das Spiel der Harfenistinnen Isabelle Wirtgen und Marie Junke berührte dabei. Aber schon der Applaus nach Titel Nummer eins, „Une Symphonie“, verdeutlichte die Freude des Publikums, darunter Bürgermeister Otto Neuhoff und Vize Klaus Munk, bei dieser weihnachtlichen Musikparade mitgehen zu wollen. Sie war aber nicht nur durch Lieder wie „Last Christmas“ geprägt, die von den frischen Stimmen des Jugendchors dargeboten wurden. Auch rockige Titel waren zu hören von bemerkenswerten Stimmen.

„Stand By Me“ sang Sarah Görgen. Den Lady-Gaga-Song „Look What I Found“ bot Julia Meißner mit ihrer Schülerin Berta Jürges, und mit dem Gitarristen Henry Iser und Flötistinnen um Antonia Schwager rockte sie „Stairway To Heaven“. Viele weitere tolle Sänger präsentierten sich mit den Chören. Melodisch wurde es bei „Gabriels Oboe“ mit Solistin Birgitta Kragh. Gänsehaut-Charakter hatte auch das „Hallelujah“ mit dem Gospelchor. Und „verrückt“ spielten die Besucher auch beim Canon in D-Dur von Johann Pachelbel, den Johannes Weiß zum „X-Mas-Special“ arrangiert hatte, indem er in die zauberhaften Melodien des Barockkomponisten Versatzstücke eingeflochten hatte – von „Morgen kommt der Nikolaus“ bis zum Hit „Drink doch ene met“.

Mit „Thank You For The Music“ verabschiedeten sich die Künstler, um noch mit dem Publikum „Stille Nacht“ zu singen. Wie hatte Antonia Schwager angekündigt: „Santa Claus trifft auf Walzer tanzende Engel, Lady Gaga wünscht sich weiße Weihnacht, damit wir gemeinsam Schlitten fahren können.“