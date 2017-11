Beförderungen und Ehrungen

20.11.2017

In die aktive Feuerwehr überstellt wurden die Jungfeuerwehrleute Lena Schreiber und Philipp Kaspers (beide Aegidienberg). Johannes Faber (Bad Honnef) wurde zum Feuerwehrmann befördert, Wolfgang Rötzel und Ingo Störmer (beide Rhöndorf) sowie Alexander Wirtz (Bad Honnef) sind nun Oberfeuerwehrmänner. Stefanie Buchholz und Christian Becker (beide Aegidienberg) sowie Julian Rohrmann, Oliver Kendzia (beide Bad Honnef) und Björn Stang (Rhöndorf) sind nun Unterbrandmeister. Jörg Olbermann (Bad Honnef) wurde zum Brandmeister befördert. Oberbrandmeister sind ab sofort Thomas Weiss (Bad Honnef) und Karl Schwippert (Rhöndorf); Thomas Brodeßer (Bad Honnef) und Markus Ziegert (Aegidienberg) wurden zu Hauptbrandmeistern. Dem zukünftigen Wehrführer Frank Brodeßer (Bad Honnef) wurde der Titel des Stadtbrandinspektors verliehen.

Das Feuerwehr-Ehrenzeichen NRW in Silber (25 Jahre Mitgliedschaft) erhielten Peter Thiesen und Thomas Brodeßer (beide Bad Honnef). Das goldene Ehrenzeichen (35 Jahre) ging an Volker Wojik und Markus Ziegert (beide Aegidienberg) sowie Frank Quadflieg (Bad Honnef). Die Sonderauszeichnung in Gold für 50 Jahre Mitgliedschaft nahmen Hans-Günter Giesen, Andreas Müller (beide Bad Honnef) und Johannes Kefferpütz (Aegidienberg) entgegen. In die Ehrenabteilung überstellt wurden Hans-Peter Efferoth, Thomas Nießen (beide Aegidienberg), Udo Focke und Manfred Hitz (beide Bad Honnef).