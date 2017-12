Großbaustelle für 15 Monate

Großbaustelle erster Teil: Die Arbeiten an der Linzer Straße samt einseitiger Sperrung haben begonnen.

Bad Honnef. Kaum sind sie da, sorgen sie für Unmut: Gleich zwei größere Baustellen in der Bad Honnefer Innenstadt verlangen den Autofahrern in der Advents- und Vorweihnachtszeit derzeit Geduld ab.

Mit zweiwöchiger Verspätung haben am Montag die Arbeiten an der Linzer Straße begonnen. Und auch an der Bahnhofstraße wird gebuddelt. Die Folge sind Umwegfahrten für Ortskundige und an der Bahnhofstraße auch das eine oder andere Wendemanöver.

Wie berichtet, beginnt an der Linzer Straße der dritte Bauabschnitt des Ausbaus. Im ersten Schritt wird der Kanal saniert; im Anschluss folgt der Umbau der Straße analog der bereits erfolgten Änderungen im südlichen Abschnitt bis zur Landesgrenze. Der Bauabschnitt insgesamt betrifft das Teilstück vom Floßweg bis zur Menzenberger Straße.

In der ersten Arbeitsphase wird jetzt der bergseitige Kanal zwischen Floßweg und Kardinal-Frings-Straße saniert; die Fahrspur in Richtung Innenstadt zwischen Floßweg und Karlstraße wird ab dem Feilweg über Selhof umgeleitet. Zweispurig bleibt der Verkehr zunächst zwischen Karlstraße und Menzenberger Straße und weiter in Richtung Innenstadt. Für den Schwerlastverkehr ist eine großräumigere Umleitung ausgeschildert.

Geschätzte 15 Monate sollen die Erneuerung der Kanalisation und die Umgestaltung der Fahrbahn insgesamt dauern. Voraussichtlich bis Februar 2019 kommt es damit auch weiterhin zu Beeinträchtigungen für Autofahrer. Zu spüren bekommen werden das nicht zuletzt die Selhofer: Da die Linzer Straße wie aktuell bereits in einem Abschnitt nur einspurig befahren werden kann, führt die Umleitung von Süden über den Feilweg, die Kucksteinstraße und die Menzenberger Straße. In Richtung Rheinbreitbach wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Diese Variante war laut Verwaltung auch mit Blick auf einen zügigeren Bauablauf gewählt worden; bei abschnittsweisen Baugruben hätte es viel länger gedauert, das Projekt abzuschließen. Die Arbeiten an der Bahnhofstraße sollen weit schneller beendet sein. Dort wird zwischen Luisenstraße und Austraße der Kanal erneuert.

Und auch dort sind zeitweise Sperrungen nötig. Bis Weihnachten will das Abwasserwerk fertig sein. Direkt im Anschluss geht es in der angrenzenden Austraße weiter mit der Kanalerneuerung. Bis Oktober 2018 wird dann zwischen der Alexander-von-Humboldt-Straße und der Bahnhofstraße gearbeitet.