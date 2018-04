Zeitweise freie Fahrt auf der B42

Siebengebirge. Gute Nachrichten für Autofahrer im Siebengebirge: Bis Mittwochabend soll die Baustelle an der B 42 abgebaut werden. Doch der nächste Engpass droht bereits.

Für Pendler auf der B 42 gibt es eine Atempause: Wie der Landesbetrieb Straßenbau NRW mitteilt, stehen an diesem Mittwoch in Fahrtrichtung Bonn in Höhe der Auffahrt Rhöndorf wieder zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Die Einengung in Richtung Norden werde bis zum Abend zurückgebaut, die Arbeiten an der Hangsicherung Am Domstein samt Aufbau einer neuen Leitplanke seien abgeschlossen.

Der nächste Engpass droht aber schon: In Kürze, so Sprecherin Sabrina Kieback, werde der Verkehr auf der Drachenbrücke (B 42) in Königswinter einspurig in beide Richtungen geführt.

Der Termin dafür stehe noch nicht fest, spätestens aber geschehe dies bis zum Beginn der Sommerferien. Hintergrund: Die Drachenbrücke muss wegen statischer Defizite entlastet werden. Die Brücke soll im kommenden Jahr verstärkt und saniert werden.