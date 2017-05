Wohnungsbau in Bad Honnef

Aegidienberg. Auf einem Areal an der Aegidienberger Straße plant die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises sechs Häuser mit 42 Wohnungen. Damit kommt sie dem Bedarf nach günstigem Wohnraum für Geringverdiener und kinderreiche Familien nach.

Schon in Kürze sollen die Bagger rollen: Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH des Rhein-Sieg-Kreises (GWG) realisiert in Aegidienberg ein Bauprojekt. Auf der heutigen Freifläche an der Aegidienberger Straße entstehen demnach sechs Häuser mit insgesamt 42 öffentlich geförderten Wohnungen, teilte die GWG auf Anfrage des General-Anzeigers mit. Offizieller Starttermin ist Mitte des Jahres. Die erforderlichen Genehmigungen liegen laut Stadtverwaltung Bad Honnef vor und bewegen sich innerhalb des gültigen Planungsrechtes; „planungsrechtliche Restriktionen“ ergäben sich nicht, so die Stadt.

Primäre Aufgaben der GWG sind nach eigenen Angaben die Vermietung, der Werterhalt sowie der Neubau von öffentlich geförderten und preiswerten frei finanzierten Wohnungen. Stichworte: Sozial verantwortbare Wohnraumversorgung, Deckung des Wohnraumbedarfs von geringverdienenden, kinderreichen Familien sowie von Älteren und Behinderten im unteren und im mittleren Mietpreissegment. Gerade diesem hatte die im Dezember vorgestellte Wohnraumanalyse für den Rhein-Sieg-Kreis des Instituts Empirica auch einigen Nachholbedarf attestiert.

Im Kreis gibt es zu wenig öffentlich geförderten Wohnungsbau

Wie berichtet, hatte es zu dieser Untersuchung geheißen, dass sich in diesem Bereich des Wohnungsbaus in den vergangenen Jahren zu wenig getan habe. So sei der Bestand an geförderten, preisgebundenen Wohnungen seit Jahren rückläufig. Durch das Projekt in Aegidienberg soll sich das ändern, teilte die GWG auf GA-Anfrage mit. Auf dem etwa 5500 Quadratmeter großen Grundstück sollen sechs einzelne Baukörper in zwei Bautiefen errichtet werden.

Geplant sind unterschiedlich große Wohnungen mit zwei beziehungsweise drei Zimmern, jeweils mit Balkon. Die komplette Anlage wird laut GWG barrierefrei sein. Die Häuser werden ausgeführt mit jeweils zwei Geschossen sowie ausgebautem Dachgeschoss und Satteldach. Ebenfalls geplant sind Nebenanlagen wie Stellplätze sowie Grünflächen; im straßenabgewandten Bereich ist eine Fläche für einen Kinderspielplatz vorgesehen.

Vermieter ist die Stadt Bad Honnef

Erschlossen werden soll das Gelände über die Aegidienberger Straße. Laut GWG sollen die Wohnungen von der Stadt Bad Honnef als Hauptmieter an- und weitervermietet werden. Die ersten Wohnungen sollen voraussichtlich im Spätsommer 2018 bezogen werden können. Zur Höhe der Gesamtinvestition am Standort Aegidienberg schweigt sich die Gesellschaft indes aus.

Das Thema öffentlich geförderter Wohnungsbau hatte die Politik, wie mehrfach berichtet, unter anderem im Zusammenhang mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept für Bad Honnef beschäftigt. Als eines der Leitziele ist darin verankert, Bauleitplanungen generell auf günstigere, familienfreundliche Lösungen zu prüfen. Die SPD hatte eine 25-Prozent-Quote an öffentlich gefördertem Wohnungsbau gefordert. Eine solche Pauschalquote wurde von der Mehrheit aber als problematisch angesehen.