Bad Honnef. Dass sie nicht vor dem eigenen Haus parken dürfen, obwohl sie Anwohnerparkausweise haben, ist für viele Bad Honnefer ein Ärgernis. Solange diese kuriose Regelung gilt, protestieren sie auf ihre Weise, die Claudia Sülzen beobachtet hat.

Kaum ein Thema elektrisiert die Bad Honnefer derzeit so wie die Parkraumbewirtschaftung – von den vielen Baustellen mal abgesehen. Morgen für Morgen ziehen Berufspendler ihre Kreise auf der Suche nach einem kostenfreien Parkplatz. An Straßen außerhalb der gebührenpflichtigen Innenstadtzone stehen die Autos Stoßstange an Stoßstange. Und gerne auch mal bedenklich nahe an oder gar vor Ausfahrten, an Zebrastreifen und Straßenecken.

Besonders betroffen sind unzweifelhaft auch die Anwohner der Zone A. Zwar haben sie einen Anspruch auf einen speziellen Anwohnerparkausweis. Für die Abstellplätze vor der eigenen Tür, die dank stringenter Gebührenpflicht übrigens häufiger frei bleiben als je zuvor, gelten diese Berechtigungen aber nicht.

Anwohner des Rheingoldwegs greifen daher zum Mittel des stummen Protests. „Wir wohnen hier. Wir parken hier“ ist auf Schildern zu lesen, die gegenüber dem neuen Parkscheinautomaten zeigen, was sie davon halten. Wohl auch in der Hoffnung, dass Anwohnerparken bald wieder wörtlich genommen wird.