Bürgerstiftung und Stiftungsfonds schütten Erträge aus

Dem Jürgen-Speer-Fonds von 25.000 Euro standen Erträge in Höhe von 475 Euro zur Verfügung. In diesem Jahr wurden die Förderziele im Bereich Bildung, Wissenschaft und Forschung um den Verein Tier-, Natur- und Artenschutz Siebengebirge erweitert, und so nahm Vorstandsmitglied Gerald Steinwand erstmals Mittel aus diesem Fonds entgegen. Walter Brodesser stockte 2016 seinen Stiftungsfonds um 25.000 Euro auf 50.000 Euro auf. Er unterstützt den Förderkreis der Hohenhonnef GmbH. Den Ertrag von 505 Euro erhöhte der Stifter noch um weitere 500 Euro. Vorstandsmitglied Ulla Berg: „Das Geld fließt in die Ausrichtung von Musikveranstaltungen auf Hohenhonnef. Davon haben alle Bewohner etwas.“