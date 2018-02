Siebengebirge. Die Malteser und das Deutsche Rote Kreuz aus Bad Honnef ziehen Bilanz nach Karneval: 600 Dienststunden. Die meiste Zeit über blieben die Notfallrucksäcke geschlossen.

Durchpusten hieß es am Aschermittwoch für die zahlreichen Helfer der Bad Honnefer Malteser und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) nach arbeitsreichen Karnevalstagen. Zum Ende der Session 2017/2018 zogen die Malteser in Bad Honnef eine positive Bilanz: Insgesamt 600 ehrenamtliche Dienststunden kamen bei rund zwei Dutzend Veranstaltungen im Siebengebirge sowie bei den Schulungen zur Vorbereitung auf den Karneval zusammen. Die großen Karnevalszüge in Bad Honnef und Aegidienberg betreuten Malteser und DRK gemeinsam. Die meiste Zeit über blieben die Notfallrucksäcke geschlossen, teilen die Malteser mit.

Auch bei den Einsätzen in der Region sei nur in wenigen Fällen Erste Hilfe erforderlich gewesen. Rund 30 Hilfseinsätze verzeichneten die Malteser zudem beim Karnevalsauftakt in Köln zum „Elften im Elften“, bei dem sie gemeinsam mit Kölner Maltesern Unfallhilfsstellen betrieben und in Not geratene Jecken versorgten.

Keine größeren Einsätze während der tollen Tage verzeichneten auch die DRK-Helfer aus Bad Honnef. „Es ist alles glatt gelaufen im Straßenkarneval“, heißt es in ihrer Bilanz.

Vorbereitungen liefen seit Oktober 2017

Gleichwohl verberge sich hinter den gut eingespielten Abläufen auch eine Menge Vorbereitungszeit. Bereits im Oktober 2017 habe es erste Planungssitzungen zwischen Veranstalter, Stadtverwaltung und den Sicherheitsorganisationen gegeben. Die Zugstrecke sei geplant, das Sicherheitskonzept erstellt und die Standorte für die Sanitätsposten festgelegt worden.

In die Feinplanung sei man dann mit Beginn des neuen Jahres eingestiegen. Bei mehreren Ausbildungsabenden seien die Helfer auf die heiße Karnevalsphase vorbereitet worden: Themen waren unter anderem die Funkausbildung, der Ablauf bei mehreren Verletzten oder das Anlegen von Verbänden. Die Notfallrucksäcke wurden auf den aktuellen Stand gebracht und die Fahrzeuge vorbereitet.

Zwei Wochen vor Karneval erfolgt die Einsatzplanung, die letzten Vorbereitungen und Absprachen mit den Behörden werden getroffen. Am Tag vor Weiberfastnacht schließlich trifft sich der Führungsstab des DRK noch einmal, bevor die tollen Tage starten.

Drei Umzüge und jede Menge Partys betreut

Während der fünf Tage haben die Helfer des DRK schließlich drei Karnevalsumzüge begleitet, an Weiberfastnacht auf dem Marktplatz in Siegburg geholfen und drei Partys sowie mehrere Karnevalssitzungen sanitätsdienstlich betreut. Ein „eher ruhiges Karneval“ lautet ihre Einsatzbilanz mit insgesamt 15 Hilfeleistungen und drei Transporten durch den städtischen Rettungsdienst. Derzeit laufen die Nachbereitungen – und auch schon die Planungen für die nächste Session.

„Mehr als 60 ehrenamtliche Helfer waren an Karneval – vom Jugendrotkreuz über medizinisches Fachpersonal, Köchen und Verpflegungshelfer bis hin zu Zug- und Verbandsführern – im Einsatz“, sagte DRK-Vorsitzender Uwe Westhoven. Wenn alle feiern, sorgten die ehrenamtlichen Helfer für die Sicherheit beim Honnefer Karneval, sei es auf den Sitzungen oder im Straßenkarneval. Westhoven: „Selbstverständlich schließe ich in meinen Dank alle Hilfsorganisationen hier in Bad Honnef ein.“

Weitere Informationen zur Arbeit der Bad Honnefer Malteser und des Deutschen Roten Kreuzes in Bad Honnef gibt es im Internet unter den Adressen www.malteser-badhonnef.de sowie unter www.drk-bad-honnef.de.