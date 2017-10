Kinderbibelwoche zu Martin Luther

Ein Singspiel über Martin Luther, das die Kinder in der vergangenen Woche einstudiert haben, ist Höhepunkt und Abschluss der Kinderbibelwoche in Bad Honnef.

Bad Honnef. Rund 60 Kinder beteiligten sich in diesem Jahr an der Kinderbibelwoche in Bad Honnef. An diesem Sonntag führen sie in der Erlöserkirche ein Singspiel auf.

Von Victor Herschung, 28.10.2017

Es war eine Art runder Geburtstag: Seit 1997 organisiert die evangelische Kirchengemeinde Bad Honnef die Kinderbibelwoche in der Erlöserkirche und dem Gemeindehaus an der Luisenstraße. Ziel ist es, den Jungen und Mädchen, zumeist Grundschüler, die Bibel und deren Inhalt und Werte näherzubringen, darunter Themen wie „Jesus und sein Leben“ oder „Saulus und Paulus“.

In diesem Jahr stand – passend zum Reformationsjubiläum – Martin Luther im Mittelpunkt der Kinderbibelwoche, deren Programm Pfarrerin Britta Beuscher und Pfarrer Uwe Löttgen-Tangermann erarbeitet hatten. Zum Auftakt trafen sich jeden Morgen die rund 60 Mädchen und Jungen in der Kirche, wo sie von Beuscher und Löttgen-Tangermann in Empfang genommen wurden.

Der Pfarrer schlüpfte dabei in die Rolle Luthers, Pfarrerin Beuscher griff sich eine Handpuppe – und im Dialog erklärten die beiden anschließend den Kindern das Thema des Tages. Das lautete am Donnerstag etwa „Freiheit und ihre Grenzen“. Aufgeteilt in drei Gruppen überlegten die Kinder bei einem Frühstück gemeinsam mit den Betreuern – zumeist im Alter zwischen 13 und 18 Jahren – wie sie das Thema umsetzen könnten: Es wurde gebastelt, gespielt und gesungen.

Und manchmal auch diskutiert, bis alle Teilnehmer gegen Mittag wieder zu einem gemeinsamen Abschluss zusammenfanden. „Ohne das Engagement bei all den ehrenamtlichen Helfern wäre diese Kinderbibelwoche nicht möglich“, so Löttgen-Tangermann. Höhepunkt in diesem Jahr ist das Singspiel über Martin Luther, das eine Gruppe unter Leitung von Marie-Dorothea Wählt in dieser Woche einstudiert hat.

Aufgeführt wird es dann am Sonntag, 29. Oktober, um 10 Uhr beim Familiengottesdienst in der Erlöserkirche.