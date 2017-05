Um die Wirtschaft in Bad Honnef zu fördern, will die Stadt einen Citymanager einstellen.

Bad Honnef. Die Stadt Bad Honnef will ihr Team in der Wirtschaftsförderung um einen Citymanager ergänzen. Kontaktpflege mit den Gewerbetreibenden in der Stadt steht dabei ebenso ganz oben auf der Wunschliste sowie die Entwicklung neuer Ideen und Konzepte.

Die Wirtschaftsförderung sei alleine durch eine Person „nicht zu bewältigen“, teilte Wirtschaftsförderin Johanna Högner auf GA-Anfrage mit. Zugleich solle eine „zielgruppenorientierte Ansprache seitens der Stadt sichergestellt werden“, nicht alleine in der City, sondern stadtweit in allen Ortsteilen und über die gesamte Branchen-Bandbreite.

Die Ausschreibung der neuen Stelle fällt gleichwohl in eine Zeit, da die Schließung der Kaiser's-Filiale und die folgende Diskussion um Nachfolgereglungen in dem Gebäude das Thema Innenstadt-Förderung neu befeuert hat – ein Thema, für das die Fäden weiterhin bei Högner zusammenlaufen werden, wie sie sagte. Das Kaiser's-Gebäude ist in Privatbesitz und die Einflussmöglichkeiten der Stadtverwaltung daher mehr als begrenzt. Die Sorge, wie es gerade mit der Innenstadt weitergeht, besteht aber einmal mehr.

Das Thema Citymanagement beschäftigt Verwaltung und Politik und nicht zuletzt die Vertreter des Handels schon seit Jahren. Immer wieder wurde gefordert, dass der Wirtschaftsförderung ein größerer Stellenwert beigemessen werden müsse – nicht alleine, wie Högner erneut betonte, für die Innenstadt und den Einzelhandel, sondern für die gesamte Stadt und das ganze Spektrum von Handel, Handwerk und Gewerbe.

Ein erster Schritt wurde 2015 getan. Als Nachfolgerin von Büroleiter Ferdinand Allkemper trat seinerzeit Wirtschaftsförderin Högner ihre Stelle im Rathaus an – mit teils neuem Zuschnitt der Aufgaben. So ist die Diplom-Volkswirtin auch zuständig für die Themen Gewerbe-Ansiedlung, Existenzgründung, Gewerbeimmobilien-Börse, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung. Mit Lucie Leyendecker ist seit Februar der Bereich der städtischen Tourismusförderung neu besetzt. Mit einem ausgeglichenen Haushalt 2017 wurde zudem erstmals ein Etatposten für Wirtschaftsförderung eingerichtet.

Unterstützung des Aufgabengebietes soll es nun zusätzlich durch eine Citymanagerin oder einen Citymanager geben. Die Stelle wird angesiedelt bei der Büroleitung mit Wirtschaftsförderung und Tourismus, ist unbefristet und vorgesehen mit 19,5 Wochenstunden. Gesucht wird ein Mitarbeiter mit abgeschlossenem Studium zum Diplom-Volkswirt oder zum Diplom-Betriebswirt oder vergleichbarer Berufserfahrung mit wirtschaftlichen Kenntnissen.

Wichtig: Aufgeschlossenheit, Engagement, Flexibilität, Eigeninitiative und Belastbarkeit werden erwartet, ebenso Teamfähigkeit und kommunikative Kompetenz. Gesprächs- und Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsfähigkeit werden ebenfalls als Voraussetzung angesehen. Mit Blick auf die Koordination und Entwicklung eigener Ideen und Konzepte steht auch die Erfahrung mit Projektmanagement auf der Wunschliste.

Erklärtes Ziel, so Högner, sei es, eine Kontaktperson zu finden, die im ständigen Austausch mit den Gewerbetreibenden stehen soll und die Ziele der Stadtentwicklung, ebenso der weiteren Gestaltung einer gemeinsamen Online-Plattform und einer Dachmarke unterstützt. Högner abschließend: „Die Stelle ergänzt das neu aufgebaute Team und den Bereich Wirtschaftsförderung und Tourismus, wo viele Synergien vorhanden sind.“