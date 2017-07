Turnier auf der Insel Grafenwerth

Bad Honnef. Der Minigolfplatz auf Grafenwerth hat 18 Bahnen und ist als Sportanlage konzipiert - perfekte Voraussetzung für die erste Stadtmeisterschaft. Den Titel holte Werner Ernst, die Eheleute Rittermeier siegten als Team.

Von Roswitha Oschmann, 18.07.2017

Looping, Schnecke, Steilkurve, Rampe, Vulkan, Tunnel – die Minigolfanlage auf der Insel Grafenwerth hat schwierige Passagen. Genau richtig für die Teilnehmer der Bad Honnefer Stadtmeisterschaft im Minigolf. Insgesamt 30 Akteure gingen auf Titeljagd. 24 von ihnen kämpften in sechs Teams um den Sieg, sechs traten an, um den Einzeltitel zu erringen. Der erste Stadtmeister heißt Werner Ernst.

Der 67-Jährige hat es drauf. Zwar geht der Bad Honnefer Rentner heute nur noch selten zum Minigolf, weil er mittlerweile Boule bevorzugt, jedoch war er früher sehr aktiv, wie er berichtete. „Aber bei einer zahlenmäßig geringen Konkurrenz ist es ja nicht so schwierig, Meister zu werden“, meinte er bescheiden. Unter den Titelaspiranten befand sich auch seine Frau Sigrid, die den dritten Platz belegte. Vizemeister wurden punktgleich Sven Henning und Brigitte Leschek.

Spieler aus Nürnberg und Mainz machen mit

Den Mannschaftstitel holten Jojo und Sigrid Rittermeier aus Bad Honnef. Die Eheleute verwiesen das Dreier-Team Minigolf-Freunde Erpel sowie die Mannschaft Hole-in-one, eine fünfköpfige Gruppe mit Spielern aus Nürnberg, Paderborn und Mainz, auf Platz zwei. Aus diesen Städten kamen auch die Mitglieder des Teams Hoffnung, die Platz drei belegten.

Jeweils ein Durchgang war zu absolvieren, bei dem alle 18 Bahnen des Minigolfplatzes, der als Sportanlage konzipiert und für Wettbewerbe ausgelegt ist, bespielt werden mussten. Je größer die Gruppe in der Mannschaftswertung, um so weniger Bahnen entfielen auf jedes einzelne Teammitglied. In der Einzelmeisterschaft musste jeder Teilnehmer über „alle 18“.

Die Sieger nahmen eine Trophäe mit Gravur in Empfang, die der Kleinkunstkeller Hautnah gestiftet hatte. Außerdem gab es Jahreskarten und Freikarten für die Veranstaltungen im Zeughaus der KG Löstige Geselle sowie Gutscheine für das Freibad Grafenwerth.

Auch 2018 eine Stadtmeisterschaft

Im kommenden Jahr soll es erneut eine Minigolf-Stadtmeisterschaft geben, so Helga Ebel-Gerlach und Eileen Nagel, die die Premiere im Auftrag der Bad Honnefer Bäder organisiert hatten. Bis dahin besteht Gelegenheit, noch intensiv zu üben. Die Anlage ist nicht nur für Schwimmbadgäste zu erreichen, sondern auch direkt von der Promenade aus in der Nähe der Berck-sur-Mer-Brücke. Und was wünscht sich Stadtmeister Ernst, der regelmäßig mit den Boulefreunden Bad Honnef trainiert? „Eine Boule-Stadtmeisterschaft wäre auch schön.“