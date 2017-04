Pläne für das Menzenberger Stadion

Gefördert werden Einzelmaßnahmen, und zwar in Planung und Umsetzung, in der Regel in Gebieten, die in Programme der Städtebauförderung aufgenommen sind. Zur sozialen Infrastruktur zählen dabei insbesondere öffentliche Bildungs- und Begegnungseinrichtungen, Sportanlagen, Kindertagesstätten, Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, kulturelle Einrichtungen, Bibliotheken, Stadtteilzentren, Spielplätze und Parks. Reine Verwaltungsgebäude sind von der Förderung ausgeschlossen. Ist eine Sanierung unwirtschaftlich, ist Ersatz förderfähig.