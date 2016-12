So Gesehen zu einem Verkehrsschild in Bad Honnef

18.12.2016 Bad Honnef. Eine ganze Reihe von Orten in Deutschland nimmt für sich in Anspruch, das Vorbild gewesen zu sein für das fiktive Schilda. Ob es nun das 500-Seelen-Örtchen in Brandenburg war, das tatsächlich diesen Namen trägt? Oder doch eher Schildau in Sachsen? Geschenkt.

Schließlich finden sich für den Begriff Schildbürgerstreich, laut Duden „eine Handlung, die ihren eigentlichen Zweck in törichter Weise verfehlt“, landauf, landab Beispiele. Natürlich vor allem für Auswüchse der Bürokratie. Denn die treibt ja bekanntlich besonders viele Blüten.

Ein Schildbürgerstreich, befanden unbekannte Spaßvögel, ist wohl auch die „Ampelei“ am Honnefer Kreuz. Der Verkehr von der B 42 in Richtung Innenstadt wird dort zwei Mal kurz hintereinander per Lichtsignal gebremst. Der zuständige Landesbetrieb Straßenbau hat sich redlich bemüht, die Ampelphasen aufeinander abzustimmen.

Was, bei (Ampel-)Lichte besehen, aber auch nicht recht geholfen hat. Also hängten besagte Unbekannte das Schild „Willkommen in Bad Ampel“ auf. Weitere Varianten sind denkbar: Bad Minikreisel, Bad Schlagloch, Bad Hubbel. Ob Autofahrer, Radler oder Fußgänger, ein jeder kann ein Liedchen davon singen. Nicht nur Bad Ampel ist irgendwie überall. (Claudia Sülzen)