Stadtentwicklung in Bad Honnef

In einer persönlichen Erklärung wies Bürgermeister Otto Neuhoff am Donnerstag den wiederholten Vorwurf zurück, das Vorgehen seiner Verwaltung gebe Anlass zur Beanstandung. „Ich muss mich vor meine Leute stellen. Sie tun nach bestem Wissen und Gewissen alles, um die Stadt nach vorne zu bringen. Und überwiegend haben wir das bisher auch alle gemeinsam getan“, so Neuhoff an die Adresse der Politik. Er verwahrte sich auch persönlich gegen den „Vorwurf, hier würde irgend etwas juristisch getrickst“. Zum Thema nördlicher Stadtgarten sagte er, entscheidend sei nicht, wer in der Vergangenheit welche Weichenstellungen verpasst habe. „Wichtig ist, dass jetzt etwas passiert.“ Dazu gehöre die Frage, ob und warum ausgerechnet die Fläche am nördlichen Stadtgarten aus jeder Prüfung herausgenommen werden solle, anders als etwa das Areal am Floßweg, das auch an der B 42 liege, Selhof-Süd oder der Hockeyplatz. „Alle Debatten können wir zu jeder infrage kommenden Fläche führen. Gute Gründe gibt es auch dort.“

Auch Michael Lingenthal (CDU) sah in der Sitzung Anlass für eine Erklärung: „Ich lasse mir nicht absprechen, verantwortlich zu handeln. Und ich bitte sehr darum, sprachlich abzurüsten.“