Unterm Drachenfels

RHÖNDORF. Kirmes einmal ganz anders. Und sogar mit Comedy und Petticoat. Vier Tage lang dauert das Sommerfest, das der Bürger- und Ortsverein Rhöndorf aus Anlass seines 150-jährigen Bestehens vom 29. Juni bis 2. Juli feiert. Der Auftakt: „Das Ziepchen lacht!“.

Von Roswitha Oschmann, 26.06.2018

Die Comedians Anka Zink, Markus Barth und Tino Bomelino werden im großen Festzelt auf dem Ziepchensplatz am Freitag einen Comedyabend gestalten – die aus dem Fernsehen bekannten Künstler wollen mit Witz und scharfer Zunge den Drachenfels zum Beben bringen. Der Honnefer Kabarettist Sebastian Pufpaff hat bei der Organisation Schützenhilfe geleistet. Vereinsvorsitzender Alfred Höhler sagte bei der Vorstellung des Festplans denn auch: „Wir sind stolz darauf, ein solches Superprogramm zu haben.“

Am Samstagabend steigt eine Fünfzigerjahre-Party. Deshalb hat das Zelt auch einen stabilen Holzboden, denn es soll ja ordentlich getanzt werden. Die Musik liefert die Band Sam Chaenz + The Blue Denim. Höhler kündigte zudem kleine Überraschungen an – und zwar für jene Besucher, die im Stil der Zeit im Rockabilly-Look aufkreuzen. Damals waren weite Kleider und Petticoats bei den Damen in.

Und die Herren orientierten sich an James Dean, Elvis Presley oder Frank Sinatra. „Wenn die Tanzveranstaltung gut läuft, werden wir sie im kommenden Jahr wiederholen“, versprach der zweiter Vorsitzende Friedhelm Saffé. Höhler: „Wir möchten diesmal traditionelle Programmteile der Kirmes mit Neuem verbinden.“ Der Eintritt zum Tanzabend ist übrigens kostenlos. Karten für den Freitag sind noch zu haben.

250 Personen passen ins Festzelt

„Es ist toll, dass der Bürgerverein den Mut hat, solch ein Programm zu stemmen“, betonte Vizebürgermeister Peter Profittlich. Und so hofft er, dass viele Besucher zu den Veranstaltungen ins 250 Personen fassende Festzelt kommen. Denn der Verein hat für dieses Sommerfest tief in die Tasche gegriffen, was nur dank Sponsoren möglich war. Bevor die „Fünfziger“ loslegen, wird am Samstagnachmittag mit dem Fassanstich die Kirmes eröffnet und die Pänz können mit den Akteuren des Puppentheaters am Drachenfels neue Abenteuer bestehen. Der Sonntagnachmittag bietet ebenfalls ein Familienprogramm. Für die Kleinen hält der Verein Freichips für das Karussell bereit.

Der Sonntagmorgen steht ganz im Zeichen der Tradition – mit Festhochamt und Pfarrprozession. Ein Höhepunkt: Die mehr als 100 Jahre alte, restaurierte Fahne des Bürger- und Ortsvereins wird gesegnet. Bildschön sei sie geworden, so die Verantwortlichen. Beim Festkommers im Zelt hält die NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach den Festvortrag. Und es findet eine Versteigerung von Gemälden der Rhöndorfer Künstlerin Renate Musso statt.

Am Sonntag werden auch viele Ehemalige der Sankt Hubertus-Jungschützen erwartet – dieser Verein war vor 180 Jahren gegründet worden. Kölsche Tön liefern die Orjelspiefe. Der Montag mit dem Frühschoppen ist besonders beliebt bei älteren Bürgern. Abends stehen Trauerzug und die Paiasverbrennung an. Als Festwirt ist das Team von Haus im Turm im Einsatz. Die Jubiläums-Festschrift erscheint im Herbst.

Das Programm